Takvim.com.tr açıklıyor! Wanda Nara-Icardi ayrılığında müthiş iddia
Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı. Nara yaptığı paylaşımda "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim." ifadelerini kullandı. Bu olayın hemen ardından Wanda Nara ve eski eşi Maxi Lopez, Instagram'dan karşılıklı olarak takipleştiler. Futbolseverler, bu hareketin Wanda Nara'nın eski eşine geri dönmesinden dolayı olduğunu iddia etti. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının Türkiye'ye gelişi büyük ses getirdi… Öyle ki taraflı tarafsız tüm futbolseverler bu transfere şapka çıkardı… Tangocu yıldızın Türkiye'ye gelişinin üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Wanda Nara, Icardi ile yaptığı sözleşmeye "Bundan önceki ve 2050 yılına kadar olan tüm kazançların bana aittir" maddesi koydurttu. Bu sözleşmeyi Icardi'nin kabul ettiği öğrenildi.
23.09.2022 11:34 - Son Güncelleme: 23.09.2022 11:34
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının Türkiye'ye gelişi büyük ses getirdi… Öyle ki taraflı tarafsız tüm futbolseverler bu transfere şapka çıkardı…
Tangocu yıldızın Türkiye'ye gelişinin üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıkladı.