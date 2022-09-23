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Haberler Spor Takvim.com.tr açıklıyor! Wanda Nara-Icardi ayrılığında müthiş iddia

Takvim.com.tr açıklıyor! Wanda Nara-Icardi ayrılığında müthiş iddia

Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı. Nara yaptığı paylaşımda "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim." ifadelerini kullandı. Bu olayın hemen ardından Wanda Nara ve eski eşi Maxi Lopez, Instagram'dan karşılıklı olarak takipleştiler. Futbolseverler, bu hareketin Wanda Nara'nın eski eşine geri dönmesinden dolayı olduğunu iddia etti. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının Türkiye'ye gelişi büyük ses getirdi&hellip; Öyle ki taraflı tarafsız tüm futbolseverler bu transfere şapka çıkardı&hellip; Tangocu yıldızın Türkiye'ye gelişinin üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Wanda Nara, Icardi ile yaptığı sözleşmeye "Bundan önceki ve 2050 yılına kadar olan tüm kazançların bana aittir" maddesi koydurttu. Bu sözleşmeyi Icardi'nin kabul ettiği öğrenildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
23.09.2022 11:34 - Son Güncelleme: 23.09.2022 11:34
Takvim.com.tr açıklıyor! Wanda Nara-Icardi ayrılığında müthiş iddia

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının Türkiye'ye gelişi büyük ses getirdi… Öyle ki taraflı tarafsız tüm futbolseverler bu transfere şapka çıkardı…

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Takvim.com.tr açıklıyor! Wanda Nara-Icardi ayrılığında müthiş iddia

Tangocu yıldızın Türkiye'ye gelişinin üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı.

Takvim.com.tr açıklıyor! Wanda Nara-Icardi ayrılığında müthiş iddia

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıkladı.

Takvim.com.tr açıklıyor! Wanda Nara-Icardi ayrılığında müthiş iddia

Bu gelişme tüm haber sitelerinde bomba etkisi yarattı.

Takvim.com.tr açıklıyor! Wanda Nara-Icardi ayrılığında müthiş iddia

Icardi ve Nara çifti son olarak geçtiğimiz yıl ayrılığın eşiğine gelmişti…. Icardi eşini aldatmış ve çift arasına kara kedi girmişti… Sonrasında barış kararı alan ikili yoluna devam etti.

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