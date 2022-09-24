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    İhanet mi ticaret mi? Icardı-Wanda Nara ayrılığı tam anlamıyla bomba etkisi yarattı

    Nara’nın Venezuela’lı rapçi L-Gante ile Arjantinli yıldızı aldattığı öne sürülüyor... Bir başka iddiaya göre ise 1 gün önce Icardi’ye sevgi sözcükleri yağdıran Nara’nın hamlesi tamamen reklam amaçlı...

    İhanet mi ticaret mi?

    Cimbom'da saha dışında yaşanan bir gelişme her şeyin önüne geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi ve medyatik eşi Wanda Nara'nın ayrılık haberi gündemi sarstı.



    Nara'nın önceki gece Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla ayrılık açıklaması yapmasının ardından çok flaş iddialar da birbirini izledi. İlk iddiaya göre ikilinin arasına ihanet girdi. Wanda Nara'nın Venezuela'lı ünlü rap yıldızı L-Gante ile bir gece kulübünde görüntülenmesi ortalığı karıştırdı. Icardi ve Wanda Nara arasında bu nedenle sert bir tartışma yaşandığı ve ardından da ayrılık kararı alındığı belirtiliyor.



    Bir başka iddiaya göre ise yaşanan gelişmeler tamamen reklam amaçlı. İkili daha önce de birçok kez ayrılık kararı almış ancak ardından barışmıştı. Ayrılık açıklamasından saatler öncesinde Icardi'ye Instagram üzerinden sevgi sözcükleri yağdıran Wanda Nara'nın kendi adını taşıyan markanın satışlarının artması için böyle bir yol izlediği öne sürülüyor.



        Wanda Nara'nın Instagram hesabında Icardi ile olan tüm fotolarını silmesi de dikkatleri çekti.



        Şu anda Arjantin'de bulunan ve çocuklarından ayrı olan Nara'nın İstanbul'a dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.



        Ayrıca yaşanan bu sürecin Icardi'nin performansına olumsuz bir yansıma yapma ihtimali de Galatasaray'da büyük bir endişe yaratıyor.



            ŞOK EDEN PROTOKOL İDDİASI
            Arjantin basınının iddiasına göre geçen yıl yine ayrılık yaşayan Icardi-Nara çifti protokol yaptı. Icardi, 2050 yılına kadar olan tüm gelirlerini eşine devretti. Eğer ikili resmen ayrılırsa, Icardi'nin tüm mal varlığı Wanda Nara'nın olacak.



            İDMANDA YÜZÜ GÜLÜYORDU
            Dün basına açık yapılan idmanda tüm gözler Icardi'nin üzerindeydi. Arjantinli yıldızın oldukça neşeli ve rahat tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

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