İhanet mi ticaret mi? Icardı-Wanda Nara ayrılığı tam anlamıyla bomba etkisi yarattı





Nara'nın önceki gece Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla ayrılık açıklaması yapmasının ardından çok flaş iddialar da birbirini izledi. İlk iddiaya göre ikilinin arasına ihanet girdi. Wanda Nara'nın Venezuela'lı ünlü rap yıldızı L-Gante ile bir gece kulübünde görüntülenmesi ortalığı karıştırdı. Icardi ve Wanda Nara arasında bu nedenle sert bir tartışma yaşandığı ve ardından da ayrılık kararı alındığı belirtiliyor.