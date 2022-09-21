Fenerbahçe'de Jorge Jesus harekatı! Sarı-Lacivertli yönetim, Portekizli hocayla ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor

Evinde aldığı 5-0'lık Alanyaspor galibiyeti ve oynadığı futbolla büyük ses getiren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isim Jorge Jesus olmuştu. Portekizli teknik adamın kısa sürede Sarı-Lacivertli takıma kattıkları taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını topladı.







MENAJERİ DAVET EDİLECEK

Fenerbahçe yönetimi de takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi tecrübeli hoca, sezon başında Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Alınan bilgilere göre Sarı- Lacivertliler, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Jesus'la yeni sözleşme yapmak için düğmeye bastı. Yönetimin resmi girişimler için Kasım ayını beklediği, 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.