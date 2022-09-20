Fenerbahçe'de Jorge Jesus harekatı! Düğmeye basıldı
Fenerbahçe Jorge Jesus için yeni bir hamleye hazırlanıyor... Fenerbahçe yönetimi takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili yeni bir sözleşme adımı atacak...
20.09.2022 17:46 - Son Güncelleme: 20.09.2022 18:00
Fenerbahçe yönetimi takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili yeni bir sözleşme adımı atacak.
Evinde aldığı 5-0'lık alanyaspor galibiyeti ve oynadığı futbolla büyük ses getiren fenerbahçe'de en çok konuşulan isim Jorge Jesus olmuştu. portekizli teknik adamın kısa sürede sarı-lacivertli takıma kattıkları taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını topladı.
JORGE JESUS'UN MENAJERİ DAVET EDİLECEK
Fenerbahçe yönetimi de takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi tecrübeli hoca, sezon başında Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.