Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti musluğu kısmak zorunda

Galatasaray'ın, Fransız devi Paris Saint Germain'den kadrosun kattığı yıldız futbolcu, eşi ile birlikte magazin gündeminden düşmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transferin son gününde renklerine kattığı Tangocu yıldız için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin medyası, Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile ilgili ilginç detaylara yer verdi. Arjantinli ünlü gazeteci Augusto Tartufoli'nin kaleme aldığı notlar futbolseverleri şaşırtacak cinsten…
Tartufoli, Icardi ve Wanda Nara çiftinin Paris'te aylık 500 bin Euro harcama yaptığını söyledi. Arjantinli gazeteci, bu paranın büyük kısmının çocukların eğitimi ve Milano'daki evleri için harcandığını açıkladı. Ünlü gazeteci, "Icardi çifti artık harcamalarını kısmalı. Çünkü Türkiye'de Paris'teki kadar para kazanmayacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.