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    • 20.09.2022 12:39
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    • 20.09.2022 12:56
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    Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti musluğu kısmak zorunda

    Galatasaray’ın, Fransız devi Paris Saint Germain’den kadrosun kattığı yıldız futbolcu, eşi ile birlikte magazin gündeminden düşmüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın transferin son gününde renklerine kattığı Tangocu yıldız için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. Paris'te aylık harcamaları 500 bin Euro olan çiftin Türkiye'de bu kadar kazanamayacakları için harcamalarını kısmaları gerektiği belirtildi.

    ONUR KAYADOR TAKVIM GAZETESI
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Icardi-Wanda Nara çifti musluğu kısmak zorunda

    Galatasaray'ın, Fransız devi Paris Saint Germain'den kadrosun kattığı yıldız futbolcu, eşi ile birlikte magazin gündeminden düşmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transferin son gününde renklerine kattığı Tangocu yıldız için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Arjantin medyası, Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile ilgili ilginç detaylara yer verdi. Arjantinli ünlü gazeteci Augusto Tartufoli'nin kaleme aldığı notlar futbolseverleri şaşırtacak cinsten…

    Tartufoli, Icardi ve Wanda Nara çiftinin Paris'te aylık 500 bin Euro harcama yaptığını söyledi. Arjantinli gazeteci, bu paranın büyük kısmının çocukların eğitimi ve Milano'daki evleri için harcandığını açıkladı. Ünlü gazeteci, "Icardi çifti artık harcamalarını kısmalı. Çünkü Türkiye'de Paris'teki kadar para kazanmayacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.

        Icardi ve Nara çiftinin 5 çocuğu bulunuyor. Wanda Nara geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çocuklarının İstanbul'da okula başlayacaklarını belirtti.

        Bilindiği gibi Galatasaray, Icardi'ye 750 bin Euro maaş ödeneceğini açıkladı. Paris Saint Germain, oyuncunun maaşının 6 milyon Euro'luk kısmını üstlenecek.

        Sarı-Kırmızılılar'ın maliyet açıklaması, Fransız kulübü FFP kıskacında olduğu için çok tartışıldı.
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