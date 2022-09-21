Kevin Mbabu ‘Beşiktaş’ dedi sosyal medya inledi!

Bir ara piyasa değeri 14 milyon Euro'ya kadar yükselen Mbabu, İsviçre Milli Takımı'nda da 22 kez forma giydi. 27 yaşındaki futbolcunun Kongo pasaportu da bulunuyor.

Bu sezon İngiliz ekibinde 5 karşılaşmada forma giyen Mbabu, 176 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Yıldız futbolcu, top tekniği ve sürati ile dikkat çekiyor.