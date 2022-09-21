Kevin Mbabu ‘Beşiktaş’ dedi sosyal medya inledi!

Ülkemizde transfer sezonu 8 Eylül'de sona erdi. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş kadrolarını yıldız isimlerle doldurdu.
MBABU 'BEŞİKTAŞ' DEDİ SOSYAL MEDYA İNLEDİ! VİDEO İZLE
Bu sezon yapılan yıldız transferlerle Süper Lig adeta 'Samanyolu' haline dönüştü.
"Fenerbahçe'yi mi Galatasaray'a mı?' CEVAP 'BEŞİKTAŞ'
Sosyal medyada dönen bir video, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Fulham'ın İsviçreli sağ beki Kevin Mbabu'ya antrenmanda imza dağıtırken, "Fenerbahçe'yi mi Galatasaray'a mı?' diye soru yönelttiler. Yıldız oyuncunun cevabı ise 'Beşiktaş' oldu.
9 milyon Euro piyasa değeri olan İsviçreli sağ bek, Temmuz ayında Alman Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'tan Fulham'a 5.5 milyon Euro'ya transfer oldu.