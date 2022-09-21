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    • 21.09.2022 11:30
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    • 21.09.2022 11:39
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    Kevin Mbabu ‘Beşiktaş’ dedi sosyal medya inledi!

    Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş 8 Eylül’de sona eren transfer sezonunda kadrolarını yıldız isimlerle doldurdu. Sosyal medyada dönen bir video, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Fulham’ın İsviçreli sağ beki Kevin Mbabu’ya antrenmanda imza dağıtırken, “Fenerbahçe’yi mi Galatasaray’a mı?’ diye soru yönelttiler. Yıldız oyuncunun cevabı ise ‘Beşiktaş’ oldu.

    Onur Koçhan
    AJANSLAR
    Özel Haber | ‘Beşiktaş’ dedi sosyal medya inledi!

    Ülkemizde transfer sezonu 8 Eylül'de sona erdi. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş kadrolarını yıldız isimlerle doldurdu.

    MBABU 'BEŞİKTAŞ' DEDİ SOSYAL MEDYA İNLEDİ! VİDEO İZLE

    Bu sezon yapılan yıldız transferlerle Süper Lig adeta 'Samanyolu' haline dönüştü.

    "Fenerbahçe'yi mi Galatasaray'a mı?' CEVAP 'BEŞİKTAŞ'
    Sosyal medyada dönen bir video, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Fulham'ın İsviçreli sağ beki Kevin Mbabu'ya antrenmanda imza dağıtırken, "Fenerbahçe'yi mi Galatasaray'a mı?' diye soru yönelttiler. Yıldız oyuncunun cevabı ise 'Beşiktaş' oldu.

    9 milyon Euro piyasa değeri olan İsviçreli sağ bek, Temmuz ayında Alman Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'tan Fulham'a 5.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

        Bir ara piyasa değeri 14 milyon Euro'ya kadar yükselen Mbabu, İsviçre Milli Takımı'nda da 22 kez forma giydi. 27 yaşındaki futbolcunun Kongo pasaportu da bulunuyor.

        Bu sezon İngiliz ekibinde 5 karşılaşmada forma giyen Mbabu, 176 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Yıldız futbolcu, top tekniği ve sürati ile dikkat çekiyor.

        Kariyerinde 248 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol atarken 25 de asiste imza attı. Yıldız futbolcu, Servette, Newcastle United, Glasgow Rangers, Young Boys gibi takımların da formasını giydi.

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