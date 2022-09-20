Eintracht Frankfurt'la anılmasına rağmen Glasgow Rangers'a transfer olan genç yıldız şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Rıdvan Yılmaz 7 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde sadece 1 kez görev yapabildi ve 62 dakika sahada kalabildi. Ardından ligde hiç forma şansı bulamayan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Union SG maçında 23 dakika, İskoçya Kupası'ndaki Queen of South maçında ise 90 dakika oynadı. Rıdvan bu maçta 1 asist de yapmasına rağmen yine de formayı kapamadı.
UYUM SORUNU VAR
İskoç basını, Rıdvan Yılmaz'ın fiziki açıdan şu anda yeterli durumda olmadığını, ayrıca Ada futboluna da tam olarak uyum sağlayamadığını belirtiyor. Glasgow Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst şu ana kadar 4'lü savunmanın solunda Hırvat futbolcu Borna Barisic'i tercih ediyor.
- Spor
- 20.09.2022 Gazete
Beşiktaş'tan büyük umutlarla giden Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers'da formayı unuttu
Büyük umutlarla Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yıldaz sİkoçya Ligi’nde sadece 1 kez forma giyebildi. Teknik direktör Van Branchorst Hırvat Barisic’i tercih ediyor.
Eintracht Frankfurt'la anılmasına rağmen Glasgow Rangers'a transfer olan genç yıldız şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Rıdvan Yılmaz 7 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde sadece 1 kez görev yapabildi ve 62 dakika sahada kalabildi. Ardından ligde hiç forma şansı bulamayan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Union SG maçında 23 dakika, İskoçya Kupası'ndaki Queen of South maçında ise 90 dakika oynadı. Rıdvan bu maçta 1 asist de yapmasına rağmen yine de formayı kapamadı.