Rıdvan Yılmaz Glasgow Rangers'ta formayı unuttu! Büyük umutlarla gitmişti ama...

Beşiktaş'ın son dönemde öz kaynaklarından çıkardığı en değerli isimlerden Rıdvan Yılmaz sürpriz bir transfere imza atarak Glasgow Rangers'ın yolunu tutmuştu.
İsmi uzun süre Torino ve Eintracht Frankfurt'la anılmasına rağmen İskoçya'ya transfer olan genç yıldız şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Rıdvan Yılmaz 7 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde sadece 1 kez görev yapabildi. 2. haftada oynanan Kilmarnock mücadelesinde 62 dakika sahada kalan Rıdvan Yılmaz beklentileri karşılayamamış ve medyadan eleştiri almıştı.