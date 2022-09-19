Rıdvan Yılmaz Glasgow Rangers'ta formayı unuttu! Büyük umutlarla gitmişti ama...

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Glasgow Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst şu ana kadar 4'lü savunmanın solunda Hırvat futbolcu Borna Barisic'i tercih ediyor. İskoç basını, Rıdvan Yılmaz'ın fiziki açıdan şu anda yeterli durumda olmadığını, ayrıca Ada futboluna da tam olarak uyum sağlayamadığını belirtiyor.

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