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    • Spor
    • 19.09.2022 11:49
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    • 19.09.2022 11:49
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    Rıdvan Yılmaz Glasgow Rangers'ta formayı unuttu! Büyük umutlarla gitmişti ama...

    Son dakika spor haberleri | Sezon başında Beşiktaş'tan büyük umutlarla İskoçya'nın köklü ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, adeta formayı unuttu. İskoç devi ile sadece 3 maça çıkabilen genç futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı.

    takvim.com.tr
    Büyük umutlarla gitmişti! Formayı unuttu

    Beşiktaş'ın son dönemde öz kaynaklarından çıkardığı en değerli isimlerden Rıdvan Yılmaz sürpriz bir transfere imza atarak Glasgow Rangers'ın yolunu tutmuştu.

    İsmi uzun süre Torino ve Eintracht Frankfurt'la anılmasına rağmen İskoçya'ya transfer olan genç yıldız şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



    Rıdvan Yılmaz 7 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde sadece 1 kez görev yapabildi. 2. haftada oynanan Kilmarnock mücadelesinde 62 dakika sahada kalan Rıdvan Yılmaz beklentileri karşılayamamış ve medyadan eleştiri almıştı.



        Ardından ligde hiç forma şansı bulamayan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Union SG maçında 23 dakika, İskoçya Kupası'ndaki Queen of South maçında ise 90 dakika oynadı. Rıdvan bu maçta 1 asist de yapmasına rağmen yine de formayı kapamadı.

        *Rıdvan Yılmaz'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Glasgow Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst şu ana kadar 4'lü savunmanın solunda Hırvat futbolcu Borna Barisic'i tercih ediyor. İskoç basını, Rıdvan Yılmaz'ın fiziki açıdan şu anda yeterli durumda olmadığını, ayrıca Ada futboluna da tam olarak uyum sağlayamadığını belirtiyor.

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