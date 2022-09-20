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Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal Ghezzal'ı arıyor! Dikkat çeken istatistik

Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal Ghezzal'ı arıyor! Dikkat çeken istatistik

Son dakika Beşiktaş haberleri! Milli ara öncesinde İstanbulspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız çok aranıyor. Kara Kartal'ın saha içi lideri olan tecrübeli oyuncunun yokluğunda Beşiktaş, hücumda skor üretti. Ancak gözler hep onu aradı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
20.09.2022 11:40 - Son Güncelleme: 20.09.2022 12:02
Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal Ghezzal’ı arıyor! Dikkat çeken istatistik

Beşiktaş'ın hücum hattındaki silahı Rachid Ghezzal, Kayserispor ve Alanyaspor sınavlarından sonra formasından uzak kaldı. Tecrübeli futbolcu, sakatlık ve soğuk algınlığı sorunları sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal Ghezzal’ı arıyor! Dikkat çeken istatistik

Tedavi sürecini tamamlamak üzere olan Cezayirli sağ kanat, milli ara sonrası oynanacak derbide sahada olacak. Bilindiği gibi Beşiktaş, 2 Ekim'de Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal Ghezzal’ı arıyor! Dikkat çeken istatistik

Siyah-Beyazlılar, Ghezzal'ın oynamadığı son 10 maçta 5 galibiyet aldı. 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Saha içinde takımının oyun aklı olan Ghezzal'ın bir an önce sahalara dönmesi için Siyah-Beyazlılar'ın sağlık ekibi geceli gündüzlü bir çalışma halinde.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal Ghezzal’ı arıyor! Dikkat çeken istatistik

Bu sezon Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında forma giyen Rachid Ghezzal 2 gol atarken 2 de asiste imza attı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal Ghezzal’ı arıyor! Dikkat çeken istatistik

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Cezayirli yıldız futbolcu, geçen sezon başarılı bir performans sergiledi.

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