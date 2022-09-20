Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal Ghezzal’ı arıyor! Dikkat çeken istatistik

Siyah-Beyazlılar, Ghezzal'ın oynamadığı son 10 maçta 5 galibiyet aldı. 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Saha içinde takımının oyun aklı olan Ghezzal'ın bir an önce sahalara dönmesi için Siyah-Beyazlılar'ın sağlık ekibi geceli gündüzlü bir çalışma halinde.