Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal Ghezzal'ı arıyor! Dikkat çeken istatistik
Son dakika Beşiktaş haberleri! Milli ara öncesinde İstanbulspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız çok aranıyor. Kara Kartal'ın saha içi lideri olan tecrübeli oyuncunun yokluğunda Beşiktaş, hücumda skor üretti. Ancak gözler hep onu aradı.
20.09.2022 11:40 - Son Güncelleme: 20.09.2022 12:02
Beşiktaş'ın hücum hattındaki silahı Rachid Ghezzal, Kayserispor ve Alanyaspor sınavlarından sonra formasından uzak kaldı. Tecrübeli futbolcu, sakatlık ve soğuk algınlığı sorunları sebebiyle takımını yalnız bıraktı.
Tedavi sürecini tamamlamak üzere olan Cezayirli sağ kanat, milli ara sonrası oynanacak derbide sahada olacak. Bilindiği gibi Beşiktaş, 2 Ekim'de Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Cezayirli yıldız futbolcu, geçen sezon başarılı bir performans sergiledi.