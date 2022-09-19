Galatasaray'da '10 numara' problem! Mertens ile ilgili çarpıcı gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı
Galatasaray'ın ses getiren transferi Dries Mertens, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin baya bir altında kaldı. Mertens'le ilgili çok çarpıcı bir istatistiği TAKVİM ortaya çıkardı. Okan Buruk'un 10 numara poziyonunda şans verdiği yıldız oyuncu, Galatasaray öncesi kariyerinde 1 kez bu bölgede görev yaptığı ve onun da 13 yıl önce olduğu belirlendi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
19.09.2022 17:55 - Son Güncelleme: 19.09.2022 17:56
Efsanesi olduğu Napoli ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a imza atan Dries Mertens'in transferi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük ses getirmişti.
363 DAKİKADA SKOR YOK!
Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine verdiği rolde başarılı olamayan Mertens 6 haftada 363 dakika sahada kalırken, takımına gol veya asist katkısı yapamadı.