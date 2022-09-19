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Galatasaray'da '10 numara' problem! Mertens ile ilgili çarpıcı gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı

Galatasaray'ın ses getiren transferi Dries Mertens, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin baya bir altında kaldı. Mertens'le ilgili çok çarpıcı bir istatistiği TAKVİM ortaya çıkardı. Okan Buruk'un 10 numara poziyonunda şans verdiği yıldız oyuncu, Galatasaray öncesi kariyerinde 1 kez bu bölgede görev yaptığı ve onun da 13 yıl önce olduğu belirlendi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

19.09.2022 17:55 - Son Güncelleme: 19.09.2022 17:56
Galatasaray’da ’10 numara’ problem! Mertens ile ilgili çarpıcı gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı

Efsanesi olduğu Napoli ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a imza atan Dries Mertens'in transferi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük ses getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da ’10 numara’ problem! Mertens ile ilgili çarpıcı gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı

Ancak Belçikalı yıldız şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin baya bir altında kaldı.

Galatasaray’da ’10 numara’ problem! Mertens ile ilgili çarpıcı gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı

363 DAKİKADA SKOR YOK!
Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine verdiği rolde başarılı olamayan Mertens 6 haftada 363 dakika sahada kalırken, takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

Galatasaray’da ’10 numara’ problem! Mertens ile ilgili çarpıcı gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı

10 numara pozisyonunda oynadığı için genel olarak kaleden uzakta topla buluşan ve en etkili olduğu bölge olan ceza sahasına fazla giremeyen Mertens'le ilgili çok çarpıcı bir istatistiği TAKVİM ortaya çıkardı.

Galatasaray’da ’10 numara’ problem! Mertens ile ilgili çarpıcı gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı


35 yaşındaki futbolcu, Buruk'un daha önce açıklamalarında dile getirdiği gibi 10 numara oynamaya hiç alışkın değil.

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