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    Fenerbahçe son 3 yılda 8 futbolcuya boşa para ödedi! 20 milyon Euro'yu çöpe attı

    Fenerbahçe son 3 yılda Reyes, Rami, Perotti, Ademi, Burak Kapacak, Meyer, Caulker ve Bruma’dan yararlanamadı. Bu oyunculardan edilen zarar 20 milyon Euro oldu... Zirvede ise 8.5 milyon Euro ile sezon başında transfer edilen Bruma var...

    20 milyon Euro’yu çöpe attı

    Fenerbahçe'de son 3 yılda transfer ettiği futbolcularından toplam 8'inden neredeyse hiç faydalanamadı. Bu 8 futbolcunun ödenen bonservis ve maaş toplamından satışı gerçekleştiğinde kasaya giren para düşüldüğünde toplam maliyet 20 milyonu buluyor.



    14 maç oynayan Diego Reyes'den 1.5 milyon Euro, 7 maç oynayan Adil Rami'den 2 milyon Euro, 4 maç oynayan Perotti'den 3 milyon Euro, 8 maç oynayan Ademi'den 1.4 milyon Euro, 7 maç oynayan Burak Kapacak'tan 2 milyon Euro, 12 maç oynayan Meyer'den 600 bin Euro, hiç oynamayan Caulker'den 1 milyon Euro ve son olarak 5 maçta forma giyen Bruma'dan 8.5 milyon Euro zarar edildi.



    Bruma eğer başka bir takıma transfer olmazsa ya da yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye başlamazsa zarar rakamı kesinleşmiş olacak.
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        Haberler Spor Fenerbahçe son 3 yılda 8 futbolcuya boşa para ödedi! 20 milyon Euro'yu çöpe attı
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