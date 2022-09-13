Fenerbahçe son 3 yılda 8 futbolcuya boşa para ödedi! 20 milyon Euro'yu çöpe attı





14 maç oynayan Diego Reyes'den 1.5 milyon Euro, 7 maç oynayan Adil Rami'den 2 milyon Euro, 4 maç oynayan Perotti'den 3 milyon Euro, 8 maç oynayan Ademi'den 1.4 milyon Euro, 7 maç oynayan Burak Kapacak'tan 2 milyon Euro, 12 maç oynayan Meyer'den 600 bin Euro, hiç oynamayan Caulker'den 1 milyon Euro ve son olarak 5 maçta forma giyen Bruma'dan 8.5 milyon Euro zarar edildi.