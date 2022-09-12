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    F.Bahçe Bruma’yı transfer ettiğine bin pişman oldu!

    Hem lig hem de Avrupa kadrosuna alınmayan Bruma üç yılda Fenerbahçe’den 4.5 milyon Euro kazanacak. 4 milyon Euro da zorunlu satın ama opsiyonu var. Toplam 8.5 milyon Euro'luk (160 milyon TL) transfer fiyasko ile sonuçlandı.

    160 milyonluk hüsran

    Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de en büyük hayal kırıklığı hiç kuşkusuz Portekizli kanat oyuncusu Bruma oldu. Hollanda ekibi PSV'den büyük umutlarla alınan hatta Fenerbahçe'nin ilk transferlerinden olan Portekizli futbolcu yabancı kontenjanı nedeniyle lig kadrosuna alınmadığı gibi ismi UEFA listesinde de bulunmuyor.


    ZARAR ÇOK BÜYÜK
    Başka bir takıma transfer olmayı da kabul etmeyince Bruma'nın F.Bahçe'ye maliyeti inanılmaz boyutlara geldi. Bruma'nın 3 yıl boyunca Fenerbahçe'den alacağı para toplam 4.5 milyon Euro. Sezon sonunda PSV'de 4 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli de ödenecek. Durum böyle olunca Bruma'nın Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 8.5 milyon Euro'yu (Yaklaşık 160 milyon TL) buluyor. Eğer aksi yönde bir karar alınmazsa Bruma tüm sezonu tribünden takip edecek. Fenerbahçeli kurmaylar Ocak ayındaki ara transfer döneminde Bruma için bir formül geliştirmek zorunda. Tabii bunun için de ilk olarak Portekizli futbolcunun inadının kırılması ve başka bir kulüpte oynamayı kabul etmesi gerekiyor.

    BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
    Bruma bu sezon ligde sadece Kadıköy'deki Ümraniyespor maçının 2, yarısında görev yaptı. Portekizli futbolcu Galatasaray'da oynadığı dönemdeki etkisi ve temposundan da oldukça uzaktı.

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    Haberler Spor F.Bahçe Bruma’yı transfer ettiğine bin pişman oldu!
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