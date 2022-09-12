Son dakika: Beşiktaş'tan Başakşehir maçı hakemi Halil Umut Meler hakkında açıklama

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Müsabaka sonrasında Beşiktaş'ın resmi sitesinden ikinci başkan Engin Baltacı'nın açıklamaları yayınlandı.
Yayınlanan açıklamada, "Beşiktaş taraftarları tüm tahrik davranışlarına ne küfür etti, ne sahaya bir şey attı. Bu taraftar stadyumu doldurmuş; takımını son nefesine kadar desteklemiştir. MHK'nın Mete Kalkavan'ıyla başlayan süreç, Hukuk Kurulu'nun hukuksuz uygulamasıyla, Tahkim Kurulu'nun dinlemek bile istemeyen tutumuyla sürmüş ve kimsenin tam olarak anlayamadığı algoritmayla, 3 aydır düdük çalmamış bir hakem, haftanın en önemli maçına atanmıştır.
Hakemlerin Beşiktaş'a karşı olumsuz bilinçaltı oluşmuş endişesi taşımaya başladık. Umarım bu durum endişe olmaktan öteye gitmez. Umarım büyük Beşiktaş taraftarı da böyle bir duyguya kapılmaz.
Hakemin iki takımın hocasına karşı yaklaşımını takdirinize bırakıyorum. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Tüm koşullar herkes için eşit olsun istiyoruz. Neredeyse kanaat getireceğiz ki bu hakemin Beşiktaş'ın hocalarıyla sorunu var.
Bugün yeni transferlerimizi izleme şansı bulduk. Faydalı transferler yaptığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın mutlu olduğuna inanıyoruz. Taraftarlarımız bugünkü maçın ardından oyuncularımızı alkışlayarak takımımıza inançlarını gösterdiler. Mutlaka şampiyon olacağız.