Son dakika: Beşiktaş'tan Başakşehir maçı hakemi Halil Umut Meler hakkında açıklama

Yayınlanan açıklamada, "Beşiktaş taraftarları tüm tahrik davranışlarına ne küfür etti, ne sahaya bir şey attı. Bu taraftar stadyumu doldurmuş; takımını son nefesine kadar desteklemiştir. MHK'nın Mete Kalkavan'ıyla başlayan süreç, Hukuk Kurulu'nun hukuksuz uygulamasıyla, Tahkim Kurulu'nun dinlemek bile istemeyen tutumuyla sürmüş ve kimsenin tam olarak anlayamadığı algoritmayla, 3 aydır düdük çalmamış bir hakem, haftanın en önemli maçına atanmıştır.

Hakemlerin Beşiktaş'a karşı olumsuz bilinçaltı oluşmuş endişesi taşımaya başladık. Umarım bu durum endişe olmaktan öteye gitmez. Umarım büyük Beşiktaş taraftarı da böyle bir duyguya kapılmaz.