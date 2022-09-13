Trabzonspor'da 6 aylık bilanço taraftarı kahretti: Ne oldu sana şampiyon!

Son şampiyon Trabzonspor, geçen sezonki kadrosundan Nwakaeme ve Cornelius gibi yıldız isimleri kaybetse de yerlerine dünyaca ünlü futbolcuları transfer etti. Geçen sezona göre daha alternatifli ve kaliteli bir kadro kuruldu.

Trabzonspor, son 17 lig maçında sadece 6 galibiyet alabildi. 6 Mart'ta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra çıktığı 10 maçta sadece 3 kez kazandı. 6 Mart ile 22 Mayıs arasındaki 11 maçlık periyotta Göztepe, Adana Demirspor ve Altay'ı mağlup ettiler.