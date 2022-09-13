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    • Spor
    • 13.09.2022 11:47
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    • 13.09.2022 11:47
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    Trabzonspor'da 6 aylık bilanço taraftarı kahretti: Ne oldu sana şampiyon!

    Trabzonspor'da 38 yıl sonra kazanılan zaferini doyasıya kutlarken son lig maçlarında alınan kötü sonuçlar taraftarın da tepkisini çekti. Bordo-Mavililer bu sezon, 6 maçta 10 puan topladı. 6 haftalık süreçte kaybedilen puan 8. Kaybedilen puanların yanı sıra ortaya konan kötü futbol da taraftarları kahrediyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ne oldu sana şampiyon!

    Trabzonspor, 30 Nisan'da ilan ettiği şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bordo-Mavililer, 38 yıl sonra kazanılan zaferini doyasıya kutlarken son lig maçlarında alınan kötü sonuçlar taraftarın da tepkisini çekti.

    Bordo-Mavililer bu sezon, 6 maçta 10 puan topladı. 6 haftalık süreçte kaybedilen puan 8. Kaybedilen puanların yanı sıra ortaya konan kötü futbol da taraftarları kahrediyor.

    Son şampiyon Trabzonspor, geçen sezonki kadrosundan Nwakaeme ve Cornelius gibi yıldız isimleri kaybetse de yerlerine dünyaca ünlü futbolcuları transfer etti. Geçen sezona göre daha alternatifli ve kaliteli bir kadro kuruldu.

    Trabzonspor, son 17 lig maçında sadece 6 galibiyet alabildi. 6 Mart'ta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra çıktığı 10 maçta sadece 3 kez kazandı. 6 Mart ile 22 Mayıs arasındaki 11 maçlık periyotta Göztepe, Adana Demirspor ve Altay'ı mağlup ettiler.

        Bu sezon ise Süper Lig'de oynadığı 6 maçta, İstanbulspor, Hatayspor ve Ümraniyespor'u devirdiler. Trabzonspor'un yendiği takımlardan İstanbulspor 16, Ümraniyespor 17 ve Hatayspor ise 18. sırada yer alıyor.

        Trabzonspor'da göreve geldikten kısa bir süre sonra takım savunmasını en üst seviye çıkartan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın son maçlarda gollere engel olamaması ise düşündürüyor. 4 lig maçında kalesini gole kapatan Fırtına, iki maçta 8 gol yedi. Son Avrupa maçında kalesinde 3 gol gören Trabzonspor, 4 gün sonra Adana Demirspor'dan yine 3 gol yedi.

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