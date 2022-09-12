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    • 12.09.2022 12:33
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    • 12.09.2022 12:52
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    Galatasaraylıları üzecek 2 dakika ayrıntısı: Yusuf Demir'de yerli statü fırsatı böyle kaçtı

    Galatasaray'ın Rapid Wien'den kadrosunda kattığı 19 yaşındaki Yusuf Demir, ilk kez sarı kırmızılı formayı giydiği Kasımpaşa maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı. Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yerli statüsünde oynayamayan Yusuf Demir'in, 2 dakikalık farkla Milli Takım tercihini değiştirme fırsatını kaçırdığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Onur Özkan TAKVIM GAZETESI
    Özel Haber | ’Milli’ üzüntüsü: 2 dakika ile kaçtı!

    Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Yusuf Demir transfer döneminin en çok dikkat çeken hamlelerinden birisi oldu. Kasımpaşa karşısında ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen 19 yaşındaki futbolcunun performansı gündeme oturdu.

    YABANCI STATÜSÜNDE SAYILIYOR
    Maçın son 20 dakikasında görev yapan Yusuf Demir müthiş tekniği, dripling yeteneği ve oyun zekasıyla Süper Lig'e damga vurabileceğini gösterdi.

    Genç yıldızın bu performansının ardından 'yerli-yabancı' tartışmaları da iyice alevlendi.

    Yusuf'un tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullandığı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2015 yılında aldığı karara göre yabancı statüsünde sayılması büyük tepkileri beraberinde getirdi.

    TİRPAN YERLİ STATÜDE FORMA GİYİYOR
    Aynı maçta Kasımpaşa formasını giyen Belçikalı Mickael Tirpan'ın babası Türk olduğundan dolayı yerli statüsünde forma giymesi de tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

    MİLLİ DEĞİŞİMİ 1 MAÇLA KAÇIRDI
    Ancak Yusuf Demir'le ilgili çok çarpıcı bir detay, Galatasaray cephesini fazlasıyla üzeceğe benziyor. FIFA'nın 2020 yılında aldığı karara göre yaşı 21'i geçmeyen ve milli formayla en fazla 3 maça çıkan futbolcular ülke değişimi yapabiliyor.

        Ancak 19 yaşındaki Yusuf şu ana kadar Avusturya formasıyla 4 maça çıktığı için bu şansı 1 maçla kaçırdı.

        '2 DAKİKA' ŞANSINI SIFIRLADI
        Ayrıca genç futbolcunun 4. maçında sadece 2 dakika sahada kalması dikkat çekiyor. Eğer Yusuf o 2 dakikayı oynamamış olsaydı milli takım tercihini değiştirip Türkiye'yi seçebilir ve ligimizde de yerli statüsünde oynayabilirdi.

        Yusuf Demir belki de kariyerini etkileyecek olan o 2 dakikayı 9 Ekim 2021 tarihinde Faroe Adaları karşısında oynadı.

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        Haberler Spor Galatasaraylıları üzecek 2 dakika ayrıntısı: Yusuf Demir'de yerli statü fırsatı böyle kaçtı
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