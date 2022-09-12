Galatasaraylıları üzecek 2 dakika ayrıntısı: Yusuf Demir'de yerli statü fırsatı böyle kaçtı

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Yusuf Demir transfer döneminin en çok dikkat çeken hamlelerinden birisi oldu. Kasımpaşa karşısında ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen 19 yaşındaki futbolcunun performansı gündeme oturdu.
YABANCI STATÜSÜNDE SAYILIYOR
Maçın son 20 dakikasında görev yapan Yusuf Demir müthiş tekniği, dripling yeteneği ve oyun zekasıyla Süper Lig'e damga vurabileceğini gösterdi.
Genç yıldızın bu performansının ardından 'yerli-yabancı' tartışmaları da iyice alevlendi.
Yusuf'un tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullandığı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2015 yılında aldığı karara göre yabancı statüsünde sayılması büyük tepkileri beraberinde getirdi.
TİRPAN YERLİ STATÜDE FORMA GİYİYOR
Aynı maçta Kasımpaşa formasını giyen Belçikalı Mickael Tirpan'ın babası Türk olduğundan dolayı yerli statüsünde forma giymesi de tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.
MİLLİ DEĞİŞİMİ 1 MAÇLA KAÇIRDI
Ancak Yusuf Demir'le ilgili çok çarpıcı bir detay, Galatasaray cephesini fazlasıyla üzeceğe benziyor. FIFA'nın 2020 yılında aldığı karara göre yaşı 21'i geçmeyen ve milli formayla en fazla 3 maça çıkan futbolcular ülke değişimi yapabiliyor.