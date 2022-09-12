Galatasaraylıları üzecek 2 dakika ayrıntısı: Yusuf Demir'de yerli statü fırsatı böyle kaçtı

Ancak 19 yaşındaki Yusuf şu ana kadar Avusturya formasıyla 4 maça çıktığı için bu şansı 1 maçla kaçırdı.

'2 DAKİKA' ŞANSINI SIFIRLADI

Ayrıca genç futbolcunun 4. maçında sadece 2 dakika sahada kalması dikkat çekiyor. Eğer Yusuf o 2 dakikayı oynamamış olsaydı milli takım tercihini değiştirip Türkiye'yi seçebilir ve ligimizde de yerli statüsünde oynayabilirdi.