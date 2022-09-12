Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler: O golü amatör takım yemez!
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, geriye düştüğü maçta 3-2 kazanmasını bildi. Bu sonuçla puanını 13'e yükselten sarı-kırmızılı ekip zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, Galatasaray'a yediği golle ilgili flaş bir eleştiri de geldi. İşte o yazılar...
LİGİN EN ETKİLİ TAKIMI AMA... | AHMET ÇAKAR
Galatasaray rahatladı. Haftalardır zar zor kazanıyorlardı ama dün rahat bir galibiyet aldılar, üstelik ilk golü yemelerine rağmen. İlk yarıda G.Saray'ın yediği gol, amatör bir takımın bile yemeyeceği türden. Kasımpaşalı oyuncu soldan göstere göstere ortayı atıyor, ceza alanında bir tek golü atan Bahoken var. İki stoperin arasından golü yapıyor.
Aslında gol öncesi Kerem ve gol pasını veren Yunus önemli işler yaptılar. İkinci yarı Kerem sahneye çıktı. Haftalardır 'Sorunu var, parasını beğenmiyor' gibi problemlerle boğuştuğu iddia edilen Kerem, çok iyi işler yaptı. G.Saray'ın ikinci, Kerem'in ilk golünde Oliveira'nın pas zamanlaması mükemmel. Üstelik Oliveira belki de direklerden dönen toplar açısından ligin en şanssız futbolcusu.
Kerem'in attığı bir ikinci gol var ki seyrine doyum olmaz. Yaklaşık 25 metreden ayak iç üstüyle öyle bir vurdu ki Ertuğrul'un yapabileceği hiçbir şey yok. Bu dakikadan sonra maç bitti diyorduk ki uzatmalara girdiğimizde Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Bir korner, yine yerleşim hatası ve Sadık'ın golü.
Sonuçta G.Saray, kolay gol yemediği sürece Türkiye'nin en etkili takımı ama kolay gol yediği sürece de çok sürpriz puanlar kaybedebilir. Hakem Volkan Bayarslan iki yıldır çok iyi maçlar yönetiyor. Dün de birkaç hatasına rağmen fena maç çıkarmadı. En önemlisi sakin, tespitleri yerinde ve oyuncularla ilişkisi mükemmel.