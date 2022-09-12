Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler: O golü amatör takım yemez!

Kerem'in attığı bir ikinci gol var ki seyrine doyum olmaz. Yaklaşık 25 metreden ayak iç üstüyle öyle bir vurdu ki Ertuğrul'un yapabileceği hiçbir şey yok. Bu dakikadan sonra maç bitti diyorduk ki uzatmalara girdiğimizde Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Bir korner, yine yerleşim hatası ve Sadık'ın golü.