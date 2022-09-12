Galatasaray transfere 29 milyon Euro bonservis harcadı potada kriz çıktı: Yönetim harekete geçiyor

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, yaptığı flaş transferle adından söz ettirmeyi başardı. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Sarı-Kırmızılılar dünya yıldızlarına imza attırarak taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekmeyi başardı.