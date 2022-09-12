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    • Spor
    • 12.09.2022 14:29
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    • 12.09.2022 14:29
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    Galatasaray transfere 29 milyon Euro bonservis harcadı potada kriz çıktı: Yönetim harekete geçiyor

    Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 29 milyon Euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi. Basketbol şubesinde ödemelerin zamanında yapılmadığı ve basketbolcuların kriz çıkarttığı belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Potada kriz çıktı!

    Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, yaptığı flaş transferle adından söz ettirmeyi başardı. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Sarı-Kırmızılılar dünya yıldızlarına imza attırarak taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

    Transferin son günlerinde Mauro Icardi, Juan Mata gibi dünya yıldızlarına imza attıran Galatasaray'da başroldaki isim ise Erden Timur. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yapılan transferlerde büyük rol oynadı.

    29 MİLYON EURO BONSERVİS
    Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 29 milyon Euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.

        13 İSİMLE İMZA ŞOV
        Sarı-Kırmızılılar 13 isme imza attırarak transfer şov yaptı. Bu sezon futbol takımına yaptırdığı transferlerle adından söz ettiren Erden Timur ve yönetim, basketbol şubesi ile yeterince ilgilenemedi.

        BASKETBOLCULAR KRİZ ÇIKARDI
        Basketbol şubesinde ödemelerin zamanında yapılmadığı ve basketbolcuların kriz çıkarttığı belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin futboldaki transfer sezonunun bitmesiyle birlikte basketbol şubesine ağırlık vereceği ve krizi sonlandıracağı öğrenildi.

        Geçen sezon basketbol şubesinin başında olan Erden Timur, yaptığı transferler ve kulübü sahiplenmesiyle taraftarların sevgilisi olmuştu.

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        Haberler Spor Galatasaray transfere 29 milyon Euro bonservis harcadı potada kriz çıktı: Yönetim harekete geçiyor
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