Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak! İşte ilk tur maç programı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EYLÜL 2022 SALI

13:00 SERHAT ARDAHAN SPOR – KARS 36 SPOR - CANLI

15:45 BİGASPOR - AKHİSARSPOR - CANLI

14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

15:45 BERGAMA BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA - CANLI

19:00 ESKİŞEHİRSPOR - GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK - CANLI

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

13:00 NİĞDE ANADOLU FK - YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. - CANLI

15:45 ÇATALCASPOR - EDİRNESPOR - CANLI