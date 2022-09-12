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    • Spor
    • 12.09.2022 12:33
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    • 12.09.2022 12:33
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak! İşte ilk tur maç programı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni heyecan yine Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak. Kupanın ilk turu 13 Eylül Salı günü başlayacak. Kupanın ilk turunda A Spor ekranlarında 6 maç canlı yayınlanacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda A Spor'da yayınlanacak maç programı...

    Kupada heyecan yine A Spor’da yaşanacak

    Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

    13 EYLÜL 2022 SALI
    13:00 SERHAT ARDAHAN SPOR – KARS 36 SPOR - CANLI
    15:45 BİGASPOR - AKHİSARSPOR - CANLI

    14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA
    15:45 BERGAMA BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA - CANLI
    19:00 ESKİŞEHİRSPOR - GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK - CANLI

    15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE
    13:00 NİĞDE ANADOLU FK - YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. - CANLI
    15:45 ÇATALCASPOR - EDİRNESPOR - CANLI

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak! İşte ilk tur maç programı
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