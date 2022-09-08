Galatasaray çok flaş bir hamle yaptı ve iki kanat oyuncusunu birden kadrosuna kattı





1 MİLYON EURO'SU PEŞİN!

Yönetim, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Türk asıllı Yusuf Demir'i 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. Galatasaray, Avusturya kulübüne peşin olarak 1 milyon Euro ödedikten sonra kalan 5 milyon Euro eşit taksitlere bölünecek. Geçtiğimiz yıl Barcelona formasını giyen ve performansıyla adından söz ettiren 19 yaşındaki Yusuf Demir kanat ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Genç yıldız Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için ülkemizde yerli statüsünde oynayamayacak. Galatasaray ikinci kanat transferi ise Milot Rashica oldu. Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki Kosovalı futbolcuyu, İngiliz ekibi Norwich City'den satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiraladı. Norwich geçtiğimiz sezon başında Rashica'yı Werder Bremen'den 11 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Bu sezon Championsip'te 5 maçta forma giyen genç futbolcu takımına 1 asistlik katkı yaptı. Hem Yusuf Demir hem de Milot Rashica bugün resmi imzayı atacak.

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