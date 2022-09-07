Galatasaray'dan peş peşe KAP'lar! Transferin son gününde şov başladı

Galatasaray, transfer sezonunun bitimine saatler kala arka arkaya 4 bomba birden patlattı. Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli golcu Mauro Icardi, Türk asıllı genç futbolcu Yusuf Demir, Danimarkalı genç stoper Mathias Ross ve Kosovalı kanat Milot Rashica transferleriyle ilgili KAP'a resmi açıklama yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Mauro Icardi
Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Yusuf Demir
Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır.