Galatasaray'dan peş peşe KAP'lar! Transferin son gününde şov başladı

Galatasaray, transfer sezonunun bitimine saatler kala arka arkaya 4 bomba birden patlattı. Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli golcu Mauro Icardi, Türk asıllı genç futbolcu Yusuf Demir, Danimarkalı genç stoper Mathias Ross ve Kosovalı kanat Milot Rashica transferleriyle ilgili KAP'a resmi açıklama yaptı.

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