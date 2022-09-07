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    • Ekonomi
    • 07.09.2022 23:25
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    • 07.09.2022 23:25
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    Galatasaray'dan peş peşe KAP'lar! Transferin son gününde şov başladı

    Son dakika haberine göre Galatasaray, transferde son saatlere girilirken Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica transferlerini KAP'a bildirdi.

    G.Saray’dan peş peşe KAP’lar! Transferde son gün şov

    Galatasaray, transfer sezonunun bitimine saatler kala arka arkaya 4 bomba birden patlattı. Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli golcu Mauro Icardi, Türk asıllı genç futbolcu Yusuf Demir, Danimarkalı genç stoper Mathias Ross ve Kosovalı kanat Milot Rashica transferleriyle ilgili KAP'a resmi açıklama yaptı.

    İŞTE O AÇIKLAMALAR



    Mauro Icardi
    Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

    Yusuf Demir
    Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

        Mathias Ross Jensen
        Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Milot Rashica
        Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
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        Haberler Ekonomi Galatasaray'dan peş peşe KAP'lar! Transferin son gününde şov başladı
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