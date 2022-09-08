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Mauro Icardi İstanbul'a indi dünya basını sallandı! Galatasaray'ın bombasını manşetlere taşıdılar

Son dakika Galatasaray haberleri | Transferin son saatlerine girilirken bombaları üst üste patlatan Galatasaray, gece saatlerinde Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirdi. Icardi'yi havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı karşılarken, o anlar milyonlarca kişi tarafından izlendi. Icardi'ye yapılan coşkulu karşılama dünya basınında gündem oldu. İşte o manşetler...

08.09.2022 09:29 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:31
Mauro Icardi İstanbul’a indi dünya basını sallandı! Galatasaray’ın bombasını manşetlere taşıdılar

Türkiye'de yaz transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Galatasaray, bombaları birbiri ardına patlattı.

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Mauro Icardi İstanbul’a indi dünya basını sallandı! Galatasaray’ın bombasını manşetlere taşıdılar

Aslan forvet, kanat ve stoper mevkilerine önemli takviyeler yaptı.

Mauro Icardi İstanbul’a indi dünya basını sallandı! Galatasaray’ın bombasını manşetlere taşıdılar

Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi de İstanbul'a getirdi.

Mauro Icardi İstanbul’a indi dünya basını sallandı! Galatasaray’ın bombasını manşetlere taşıdılar

1 yıllığına kiralık olarak Galatasaray forması giyecek olan Icardi ile eşi Wanda Nara ve çocukları dün gece geç saatlerde İstanbul'a iniş yaptı.

Mauro Icardi İstanbul’a indi dünya basını sallandı! Galatasaray’ın bombasını manşetlere taşıdılar

Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Arjantinli golcüyü karşılaşmak için havalimanında saatler öncesinden hazır bulundu.

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