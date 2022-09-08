Mauro Icardi İstanbul'a indi dünya basını sallandı! Galatasaray'ın bombasını manşetlere taşıdılar
Son dakika Galatasaray haberleri | Transferin son saatlerine girilirken bombaları üst üste patlatan Galatasaray, gece saatlerinde Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirdi. Icardi'yi havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı karşılarken, o anlar milyonlarca kişi tarafından izlendi. Icardi'ye yapılan coşkulu karşılama dünya basınında gündem oldu. İşte o manşetler...
08.09.2022 09:29 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:31
Türkiye'de yaz transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Galatasaray, bombaları birbiri ardına patlattı.
Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi de İstanbul'a getirdi.
1 yıllığına kiralık olarak Galatasaray forması giyecek olan Icardi ile eşi Wanda Nara ve çocukları dün gece geç saatlerde İstanbul'a iniş yaptı.