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    • Spor
    • 07.09.2022 18:08
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    • 07.09.2022 18:12
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    SON DAKİKA | Galatasaray transfer bombalarını tek tek patlatıyor! Yusuf Demir artık Aslan

    Son dakika Galatasaray haberleri | Transferde son gün bombalarını patlatan Galatasaray, Mauro Icardi ve Mathias Ross transferlerinin ardından Yusuf Demir'i de kadrosuna kattı.

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    Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı.

    Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

    Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA | Galatasaray transfer bombalarını tek tek patlatıyor! Yusuf Demir artık Aslan
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