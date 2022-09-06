Son dakika: Beşiktaşlı futbolculara saldırıya 3 yıl ceza

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrılırken, maç sonunda yaşanan olaylar futbol kamuoyunu şoka soktu.

Bir Ankaragücü taraftarı, tribünlerden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

Olaya müdahale eden Josef de Souza, mücadelenin sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Beşiktaş kulübü, yaptığı açıklama ile bu karta tepki göstermişti.