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    • 06.09.2022 11:26
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    • 06.09.2022 11:38
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    Son dakika: Beşiktaşlı futbolculara saldırıya 3 yıl ceza

    Son dakika haberi...Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İddianame düzenlendi! 3 yıl hapis

    Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrılırken, maç sonunda yaşanan olaylar futbol kamuoyunu şoka soktu.

    Bir Ankaragücü taraftarı, tribünlerden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

    Olaya müdahale eden Josef de Souza, mücadelenin sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Beşiktaş kulübü, yaptığı açıklama ile bu karta tepki göstermişti.

    İDDİANAME DÜZENLENDİ
    Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

    Karşılaşmada sahaya atlayan ve oyunculara uçan tekme atan Berkay Ö., Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaşlı futbolculara saldırıya 3 yıl ceza
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