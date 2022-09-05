Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ateşi yaktı! Icardi, Kaan Ayhan

"BENİM İÇİN DEĞERLİ"

Takımının 10 kişi kaldığını hatırlatan Okan Buruk, "Asıl hikaye, 45. dakikada 10 kişi kalmış bir takımın oyuna hükmetmesiydi. Benim için çok önemli ve değerli. Oyuncularıma çok teşekkür etmek istiyorum. Takımın, 10 kişi de kazanabileceğini görmesi bizim için sevindirici oldu. Onun için Yaşar Hoca'ya teşekkür ederim. Bu bölümde 10 puan... Benim üzüldüğüm şey, Giresunspor maçı. Orada 3 puanı kaçırmak bir hataydı. İlk 10 haftanın 6'sı deplasman, bir tane bay var. İkinci yarı bizim lehimize olacak ve taraftarımızla daha çok birlikte olacağız." sözlerini kullandı.