Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ateşi yaktı! Icardi, Kaan Ayhan

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yi ağırladı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılıların golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis ve Okan Buruk, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Bir gol atan bir de penaltı kaçıran Gomis, "Sene başından beri taraftarlarımız hep yanımızda oldular. Geçen sene çok farklıydı, bu sene daha farklı yola devam ediyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu forma için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.
"YAŞIMLA KOLAY DEĞİL"
Gomis, "Çok mutluyum. 3 sene sonra geri geldim ve tekrar burada oynuyorum. Yaşımla beraber çok kolay olmasa da Galatasaray için her şeyi vermek istiyorum. Galatasaray gibi duyguları size çok fazla veren bir takımda oynadığım için çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.