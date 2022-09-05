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    • 05.09.2022 23:47
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    • 05.09.2022 23:56
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    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ateşi yaktı! Icardi, Kaan Ayhan

    Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamalar ile transferde müjdeyi verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Okan Buruk transfer ateşini yaktı!

    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yi ağırladı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılıların golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis ve Okan Buruk, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

    Bir gol atan bir de penaltı kaçıran Gomis, "Sene başından beri taraftarlarımız hep yanımızda oldular. Geçen sene çok farklıydı, bu sene daha farklı yola devam ediyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu forma için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

    "YAŞIMLA KOLAY DEĞİL"

    Gomis, "Çok mutluyum. 3 sene sonra geri geldim ve tekrar burada oynuyorum. Yaşımla beraber çok kolay olmasa da Galatasaray için her şeyi vermek istiyorum. Galatasaray gibi duyguları size çok fazla veren bir takımda oynadığım için çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise, "Hakemin yönetimiyle başlarsak daha doğru olur. İnsanlar güzel bir maç seyretmek istiyorlar, pazartesi gecesi tek maç. Çok kötü bir maç yönetti, hepsinin yanında bu kadar oyunu yavaşlatmak ve izin vermek..." diyerek sözlerine başladı.

        Buruk, "Günay'ı ve rakip savunmayı suçlamıyorum, maçın hakeminin bunları yönetmesi lazım. Bunu yapamayan hakemlerin, bu seviyedeki maçlara çıkmaması lazım. Maçı oynatmaya çalışsalar, çok daha güzel olacaktı." dedi.

        "BENİM İÇİN DEĞERLİ"
        Takımının 10 kişi kaldığını hatırlatan Okan Buruk, "Asıl hikaye, 45. dakikada 10 kişi kalmış bir takımın oyuna hükmetmesiydi. Benim için çok önemli ve değerli. Oyuncularıma çok teşekkür etmek istiyorum. Takımın, 10 kişi de kazanabileceğini görmesi bizim için sevindirici oldu. Onun için Yaşar Hoca'ya teşekkür ederim. Bu bölümde 10 puan... Benim üzüldüğüm şey, Giresunspor maçı. Orada 3 puanı kaçırmak bir hataydı. İlk 10 haftanın 6'sı deplasman, bir tane bay var. İkinci yarı bizim lehimize olacak ve taraftarımızla daha çok birlikte olacağız." sözlerini kullandı.

            TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

            Icardi ve Kaan Ayhan hakkında da konuşan Buruk, "Icardi ve Kaan Ayhan ile ilgili süreç devam ediyor. En iyi ortamı oluşturmak istiyoruz, herkes iyi kadrolar kurdu. 3 gün var, 3 gün içinde takviye yapabilirsek iyi olacak." dedi. Boey'in performansına da değinen Buruk, "Boey iyi oynadı ve önemli bir performans verdi. Sezon başında bizimle birlikte değildi, bir haftalık bir gecikmesi vardı. Çok iyi devam ediyor, çok iyi oynuyor." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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