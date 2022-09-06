Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Dökülüyor

Galatasaray'da geçen sezonunun en iyilerinden olan ve 'Harry Potter' lakabını alan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ortaya koyduğu kötü performansla büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon da çok iyi bir performans beklediği milli yıldız Gaziantep FK maçında sahanın en kötüsüydü…

YERLİ VURGUSU

Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'de ilk 5 haftada ortaya koyduğu futboldan sonra, "Sadece yerli olduğu için oynuyor!" yorumlarının hedefi oldu.