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Haberler Spor Ankara'da saha karıştı! Tribünden inen taraftar Beşiktaşlı Salih Uçan'ı tekmeledi, Josef kırmızı kart gördü

Ankara'da saha karıştı! Tribünden inen taraftar Beşiktaşlı Salih Uçan'ı tekmeledi, Josef kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Salih uçan tekmelerin hedefi olurken, Josef kırmızı kart gördü. Beşiktaş'tan "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" açıklaması yapıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

05.09.2022 00:21 - Son Güncelleme: 05.09.2022 00:48
Ankara’da saha karıştı! Tribünden inen taraftar Beşiktaşlı Salih Uçan’ı tekmeledi, Josef kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ankaragücü Beşiktaş maçı sonrası kavga | VİDEO

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Ankara’da saha karıştı! Tribünden inen taraftar Beşiktaşlı Salih Uçan’ı tekmeledi, Josef kırmızı kart gördü

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Ankara’da saha karıştı! Tribünden inen taraftar Beşiktaşlı Salih Uçan’ı tekmeledi, Josef kırmızı kart gördü

Puanını 13'e yükselten Beşiktaş, geçen hafta yükseldiği liderliğini de devam ettirmiş oldu.

Ankara’da saha karıştı! Tribünden inen taraftar Beşiktaşlı Salih Uçan’ı tekmeledi, Josef kırmızı kart gördü

MKE Ankaragücü ise ligde galibiyetle yine tanışamadı ve 1 puanla son sırada kaldı.

Ankara’da saha karıştı! Tribünden inen taraftar Beşiktaşlı Salih Uçan’ı tekmeledi, Josef kırmızı kart gördü

SAHAYA GİREN TARAFTAR, BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA TEKME ATTI
Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.



(Kavgaya ilişkin görsel Bein Sports'tan alınmıştır)

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