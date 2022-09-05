Ankara'da saha karıştı! Tribünden inen taraftar Beşiktaşlı Salih Uçan'ı tekmeledi, Josef kırmızı kart gördü
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Salih uçan tekmelerin hedefi olurken, Josef kırmızı kart gördü. Beşiktaş'tan "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" açıklaması yapıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
05.09.2022 00:21 - Son Güncelleme: 05.09.2022 00:48
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ankaragücü Beşiktaş maçı sonrası kavga | VİDEO
SAHAYA GİREN TARAFTAR, BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA TEKME ATTI
Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.
(Kavgaya ilişkin görsel Bein Sports'tan alınmıştır)