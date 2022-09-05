Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Josef savunmasına ulaştı: Hollanda'daki karar emsal olarak gösterilecek!

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında 3-2 kazanarak ilk 5 haftalık periyotta 4. galibiyetini aldı. Siyah-Beyazlılar'ın galibiyetinden çok maç sonrası çıkan olaylar gündem oldu. Kartal'ın Brezilyalı yıldızının maçtan sonra kırmızı kart görmesi ise sosyal medyada çok tartışıldı.