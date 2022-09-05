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    • Spor
    • 05.09.2022 14:29
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    • 05.09.2022 14:32
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    Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Josef savunmasına ulaştı: Hollanda'daki karar emsal olarak gösterilecek!

    Süper Lig'de ilk 5 haftalık periyotta 4. galibiyetini alan Beşiktaş'ta kazanılan üç puandan çok maç sonrası çıkan olaylar gündem oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Josef’in kırmızı kartının iptal edilmesi gerektiğini savunurken Beşiktaş Yönetimi'nin kartın iptali için TFF’ye yapacağı savunmaya ise Takvim.com.tr ulaştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Kartal’ın Josef savunması!

    Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında 3-2 kazanarak ilk 5 haftalık periyotta 4. galibiyetini aldı. Siyah-Beyazlılar'ın galibiyetinden çok maç sonrası çıkan olaylar gündem oldu. Kartal'ın Brezilyalı yıldızının maçtan sonra kırmızı kart görmesi ise sosyal medyada çok tartışıldı.

    Siyah-Beyazlı taraftarlar, Josef'in kırmızı kartının iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Tecrübeli oyuncu maç sonrasında Salih Uçan ve Cenk Tosun'a uçan tekme atan taraftara müdahalede bulunmuştu.

    TAKVİM.COM.TR SAVUNMYA ULAŞTI
    Beşiktaş Yönetimi'nin Josef'in kırmızı kartının iptali için TFF'ye yapacağı savunmaya ise Takvim.com.tr ulaştı. Siyah-Beyazlılar, iki gerekçeyle Sambacı yıldızın cezasının iptalini isteyecek.

        TARAFTAR KALECİYE SALDIRMIŞ ESTABAN TEKME ATMIŞTI
        2011-2012 sezonunda Hollanda'da oynanan Ajax-AZ Alkmaar maçının 35. dakikasında sahaya giren bir Ajax taraftarı, AZ kalecisi Esteban'a saldırmış, eski Trabzonsporlu kaleci de taraftara karşılık vermişti. Maç tatil edilmişti.


        KIRMIZI KART İPTAL EDİLMİŞ MAÇ TEKRAR EDİLMİŞTİ
        Hollanda Futbol Federasyonu, Esteban'ın kırmızı kartını iptal etmiş ve tekrar maçında Esteban oynamıştı. Beşiktaş Yönetimi bu kararı emsal göstererek kartın iptali için TFF'ye başvuracak.

        Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü maçında sahaya giren taraftarın elinde bıçak olabileceğini ve oyuncularını yaralayabileceği ihtimalini de TFF'ye sunarak oyuncusunun kendini korumak için taraftara müdahalede bulunduğunu belirtecek.

        Karşılaşmadan sonra resmi internet sitesinden açıklama yapan Beşiktaş Yönetimi, Josef'in kartının iptali için her yolu deneyeceğini belirtiyor.

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        Haberler Spor Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Josef savunmasına ulaştı: Hollanda'daki karar emsal olarak gösterilecek!
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