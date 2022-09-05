Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Josef savunmasına ulaştı: Hollanda'daki karar emsal olarak gösterilecek!

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında 3-2 kazanarak ilk 5 haftalık periyotta 4. galibiyetini aldı. Siyah-Beyazlılar'ın galibiyetinden çok maç sonrası çıkan olaylar gündem oldu. Kartal'ın Brezilyalı yıldızının maçtan sonra kırmızı kart görmesi ise sosyal medyada çok tartışıldı.
Siyah-Beyazlı taraftarlar, Josef'in kırmızı kartının iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Tecrübeli oyuncu maç sonrasında Salih Uçan ve Cenk Tosun'a uçan tekme atan taraftara müdahalede bulunmuştu.
TAKVİM.COM.TR SAVUNMYA ULAŞTI
Beşiktaş Yönetimi'nin Josef'in kırmızı kartının iptali için TFF'ye yapacağı savunmaya ise Takvim.com.tr ulaştı. Siyah-Beyazlılar, iki gerekçeyle Sambacı yıldızın cezasının iptalini isteyecek.