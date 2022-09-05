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    • Spor
    • 05.09.2022 17:38
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    • 05.09.2022 17:55
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    Galatasaray'a yeni kuzeyli! Osame Sahraoui geliyor

    Transfer döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Norveç basını, hücum hattına takviye yapmak isteyen ve PSG'nin yıldız santraforu Mauro Icardi'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı kırmızılıların Osame Sahraoui'nin de peşinde olduğunu yazdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a kuzey takviyesi!

    Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızda devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sol kanatta da oynayabilecek bir isimle sözleşme imzalamak istiyor.

    SON ADAY NORVEÇ'TEN

    Leverkusen'den Paulinho ile ilgilenen Galatasaray için Norveç basınından dikkatleri çeken bir iddia ortaya atıldı. A Spor'un Norveç basınından derlediği habere göre, sarı kırmızılılar Valerenga forması giyen Osame Sahraoui ile yakından ilgileniyor.

    MENAJERİ DOĞRULADI

    Belçika Ligi'nden ekiplerin de ilgilendiği iddia edilen yıldız oyuncunun yeni durağının Belçika ya da Türkiye olacağı belirtiliyor. Oyuncunun menajeri de yaptığı açıklama ile Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu doğruladı.

    GOL VE ASİSTTE DÖRTLEDİ

    Norveç Ligi ekiplerinden Valerenga ile 22 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik performans göstermişti. Yıldız ismin kulübü ile 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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        Haberler Spor Galatasaray'a yeni kuzeyli! Osame Sahraoui geliyor
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