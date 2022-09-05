Galatasaray'a yeni kuzeyli! Osame Sahraoui geliyor

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızda devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sol kanatta da oynayabilecek bir isimle sözleşme imzalamak istiyor.

SON ADAY NORVEÇ'TEN

Leverkusen'den Paulinho ile ilgilenen Galatasaray için Norveç basınından dikkatleri çeken bir iddia ortaya atıldı. A Spor'un Norveç basınından derlediği habere göre, sarı kırmızılılar Valerenga forması giyen Osame Sahraoui ile yakından ilgileniyor.