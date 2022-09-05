Galatasaray'da Kaan Ayhan sesleri! Anlaşma sağlandı

Stoperdeki yıldız ismi Marcao'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sezon başında Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu bölgeye bir isim daha katmak için araştırmalarını sürdürüyor.
MİLLİ YILDIZDA MUTLU SON
Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı. Kadrosuna mutlaka bir yerli takviyesi yapmak isteyen Cimbom, oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
BONUCCI'DEN RED GELDİ
Juventus'un yıldız stoperi Leonardo Bonucci için şansını deneyen Galatasaray, oyuncunun kulübünden istediği yanıtı alamayınca kesin şekilde milli yıldıza yöneldi.
TAKIMDAN AYRILDILAR
Bartuğ Elmaz, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Arda Turan'la yollarını ayıran sarı kırmızılılar, Alpaslan Öztürk, Batuhan Şen, Eren Aydın, Süleyman Luş, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed'i ise kiralık olarak takımdan göndermişti.