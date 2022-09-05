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    • Spor
    • 05.09.2022 18:37
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    • 05.09.2022 18:43
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    Galatasaray'da Kaan Ayhan sesleri! Anlaşma sağlandı

    Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray'da gündem stoper transferi... Leonardo Bonucci ve Kaan Ayhan ile ilgilendiği iddia edilen sarı kırmızılıların listesine flaş bir isim girdi. Aslan, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı. İşte transferin detayları...

    takvim.com.tr
    Galatasaray stoperini buldu!

    Stoperdeki yıldız ismi Marcao'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sezon başında Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu bölgeye bir isim daha katmak için araştırmalarını sürdürüyor.

    MİLLİ YILDIZDA MUTLU SON

    Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı. Kadrosuna mutlaka bir yerli takviyesi yapmak isteyen Cimbom, oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

    BONUCCI'DEN RED GELDİ

    Juventus'un yıldız stoperi Leonardo Bonucci için şansını deneyen Galatasaray, oyuncunun kulübünden istediği yanıtı alamayınca kesin şekilde milli yıldıza yöneldi.

    TAKIMDAN AYRILDILAR

    Bartuğ Elmaz, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Arda Turan'la yollarını ayıran sarı kırmızılılar, Alpaslan Öztürk, Batuhan Şen, Eren Aydın, Süleyman Luş, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed'i ise kiralık olarak takımdan göndermişti.

        İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

        Kaan Ayhan için istenen 6 milyon Euro ücreti 4 milyon Euro'ya indirmek isteyen Galatasaray, istediği ücreti ödeme konusunda dirençli davrandı ve istediğini aldı. Sassuolo, Galatasaray'ın teklifini sonunda kabul etti. Kaan Ayhan ile de masaya oturan sarı kırmızılılar, oyuncuyu 1.6 milyon Euro yıllık ücret ile 4 yıllık süreli anlaşmaya ikna etti.

        Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini Galatasaraylı yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

        FUTBOLA ALMANYA'DA BAŞLADI

        Futbola Schalke altyapısında başlayan milli futbolcu, 2020/21 sezonunun başında Sassuolo'ya transfer olmuştu. Yeşil siyahlı forma ile 48 karşılaşmaya çıkan Kaan, 2 gol kaydetti. Stoper mevkisinin yanında sağ bek ve ön libero olarak da oynayabilen oyuncunun çok yönlülüğü de dikkatleri çekiyor.

            Oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

            *Oyuncunun performans verilerine ulaşmak için görsele tıklayınız.

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