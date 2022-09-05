Galatasaray'da Kaan Ayhan sesleri! Anlaşma sağlandı

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Kaan Ayhan için istenen 6 milyon Euro ücreti 4 milyon Euro'ya indirmek isteyen Galatasaray, istediği ücreti ödeme konusunda dirençli davrandı ve istediğini aldı. Sassuolo, Galatasaray'ın teklifini sonunda kabul etti. Kaan Ayhan ile de masaya oturan sarı kırmızılılar, oyuncuyu 1.6 milyon Euro yıllık ücret ile 4 yıllık süreli anlaşmaya ikna etti.