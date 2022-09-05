Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA kadrosunu açıkladı! Flaş Serdar Dursun ve Visca kararı

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin kadrosu netleşti. Listede Bruma, Serdar Dursun, Novak, Lemos yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Kadrosu; Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi
TRABZONSPOR'UN KADROSU DA BELLİ OLDU
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenmiş ve ülkemizi UEFa AVrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı.