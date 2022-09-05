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    • Spor
    • 05.09.2022 16:35
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    • 05.09.2022 16:55
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    Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA kadrosunu açıkladı! Flaş Serdar Dursun ve Visca kararı

    Son dakika haberi... Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin Avrupa macerasındaki kadrosu kesinleşti. Sarı lacivertlilerin UEFA'ya gönderdiği listede Serdar Dursun şoku yaşandı. Trabzonspor'da ise sakatlığı bulunan Edin Visca ile Koita ve Trondsen de kadroda yer almadı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    UEFA kadrolarında Serdar Dursun ve Visca sürprizi

    Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin kadrosu netleşti. Listede Bruma, Serdar Dursun, Novak, Lemos yer almadı.

    İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Kadrosu; Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi

    TRABZONSPOR'UN KADROSU DA BELLİ OLDU

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenmiş ve ülkemizi UEFa AVrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı.

        UEFA'nın resmi sitesinde Trabzonspor'un Avrupa Ligi kadrosu açıklandı.

        Bordo-mavililerde Koita, Trondsen, Visca, Bruno Peres, Serkan Asan kadroya alınmadı.

        İŞTE TRABZONSPOR'UN KADROSU

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        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA kadrosunu açıkladı! Flaş Serdar Dursun ve Visca kararı
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