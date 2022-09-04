Galatasaray'dan savunmaya flaş hamle! Bonucci Aslan olacak

YENİ HEDEF JUVENTUS'UN YILDIZI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ile ilgilenen sarı kırmızılılar ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Juventus'ta forma giyen Leonardo Bonucci için girişimlere başladı.