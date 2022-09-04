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    • Spor
    • 04.09.2022 21:19
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    • 04.09.2022 21:22
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    Galatasaray'dan savunmaya flaş hamle! Bonucci Aslan olacak

    Hem hücuma hem de savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Mauro Icardi'ye imza attırmak için saatleri sayıyor. Savunmada Marcao'nun ayrılığından doğan boşluğu doldurmaya çalışan sarı kırmızılıların gündemine İtalya'dan flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan flaş stoper hamlesi!

    Transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala İtalya'dan flaş bir iddia gündeme bomba gibi oturdu.

    ICARDI TAMAM SIRA SAVUNMADA

    Santrafor mevkisi için Mauro Icardi'yi getirmek için çalışmalarını son hızda sürdüren Galatasaray, bir takviye de savunma bölgesi için yapmak istiyor.

    YENİ HEDEF JUVENTUS'UN YILDIZI

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ile ilgilenen sarı kırmızılılar ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Juventus'ta forma giyen Leonardo Bonucci için girişimlere başladı.

        ROTASYON OYUNCUSU OLDU

        Yeni sezonda siyah beyazlı forma ile sadece 102 dakika süre alabilen İtalyan yıldızı transfer etmek için şartların zorlanacağı belirtiliyor. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada boy gösterirken, 5 gol kaydetmişti. Juventus'un teknik patronu Allegri, bu sezon oyuncuyu rotasyonda düşünüyor.

        CİMBOM'UN ELİ GÜÇLENDİ

        Yıldız futbolcunun stoper mevkisinde alternatif oyuncu haline dönmesi Galatasaray'ın elini güçlendirse de İtalyan devinin oyuncuyu göndermesi halinde transfer yapamayacak olması sarı kırmızılıların elini kolunu bağlıyor. Bu ihtimale rağmen Aslan İtalyan ekibine teklifini iletecek.

        Futbola Inter altyapısında başlayan yıldız futbolcu, kariyerinde Pisa, Treviso, Genoa, Bari, Milan ve Juventus gibi kulüplerin formasını terletmişti. Bonucci'ye kariyeri boyunca tam 107 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

            MİLLİ TAKIM KAPTANI

            İtalya Milli Takımı'nın kaptanları arasında da yer alan Bonucci, gök mavili formayı 116 kez terletti. Yıldız futbolcu, milli forma ile 8 gol buldu.

            2017/18 sezonunda çarpıcı bir şekilde Milan'a transfer olan Bonucci, 1 sezon sonra Juventus'a geri dönmüştü.

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