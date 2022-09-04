Galatasaray'dan savunmaya flaş hamle! Bonucci Aslan olacak

Transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala İtalya'dan flaş bir iddia gündeme bomba gibi oturdu.
ICARDI TAMAM SIRA SAVUNMADA
Santrafor mevkisi için Mauro Icardi'yi getirmek için çalışmalarını son hızda sürdüren Galatasaray, bir takviye de savunma bölgesi için yapmak istiyor.
YENİ HEDEF JUVENTUS'UN YILDIZI
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ile ilgilenen sarı kırmızılılar ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Juventus'ta forma giyen Leonardo Bonucci için girişimlere başladı.