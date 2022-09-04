Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.09.2022 21:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 21:51
    ABONE OL

    CANLI | Antalyaspor - Kasımpaşa

    Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Antalya'da heyecan dolu. mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr adresinde...

    takvim.com.tr
    CANLI | Antalyaspor - Kasımpaşa

    Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Antalya'da heyecan dolu. mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr adresinde...

    İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Güray, Fedor, Veysel, Bünyamin, Fernando, Soner, Fredy, Larsson, Adriano, Wright

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

    MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Saat 21:45'te başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bahçeli’den Atina’yı uyaran Başkan Erdoğan’a destek
    Haberler Spor CANLI | Antalyaspor - Kasımpaşa
        SON DAKİKA