CANLI | Antalyaspor - Kasımpaşa

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Antalya'da heyecan dolu. mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr adresinde...
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Güray, Fedor, Veysel, Bünyamin, Fernando, Soner, Fredy, Larsson, Adriano, Wright
Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:45'te başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.