Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
11 EL ATEŞ AÇILDI
beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre, TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının ilk incelemelere göre yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı, saldırının binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
5'İ BİNAYA GELDİ
Aktarılan bilgide, yapılan 11 atışın 5'inin başkanlık binasına direkt olarak atıldığı hatırlatılırken, olayın gerçekleştirildiği silahların bir domates tarlasında ortaya çıktığı belirtildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheliden ikisi, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçuyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.