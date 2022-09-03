Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheli Oğuzhan G. ise "Yüzen evde Cüneyt U. ile birlikte oturuyorduk. Ben bir ara dışarı çıktım. Geri döndüğümde Cüneyt abi bana kötü bir şey yaptığını söyleyerek otomobille oradan ayrılmamızı istedi. Birlikte onun evine geldik. Daha sonra kendisini yemek için merkeze bırakmamı istedi. Ben de onu bıraktım. Geri döndüm. Üzerimi değiştirip onun yanına gitmeye planlarken polisler geldi." dediği öğrenildi.