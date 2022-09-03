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    • Spor
    • 03.09.2022 17:47
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    • 03.09.2022 19:37
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    TFF binasına yapılan saldırıda karar çıktı!

    Türkiye futbol kamuoyu, TFF'ye yapılan saldırının ardından şoka uğramıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine yapılan saldırıda, 11 el ateş edilirken 5'inin direkt binaya hedef alındığı belirtildi. İşte flaş saldırıdan yeni detaylar...

    takvim.com.tr
    TFF binasına saldırının kararı verildi!

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

    11 EL ATEŞ AÇILDI

    beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre, TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının ilk incelemelere göre yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı, saldırının binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

    5'İ BİNAYA GELDİ

    Aktarılan bilgide, yapılan 11 atışın 5'inin başkanlık binasına direkt olarak atıldığı hatırlatılırken, olayın gerçekleştirildiği silahların bir domates tarlasında ortaya çıktığı belirtildi.

    TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheliden ikisi, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçuyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

        HEMEN TERK ETMEK İSTEDİLER

        Zanlıların beyaz bir araba ile olay bölgesini hemen terk etmek istediği de güvenlik kameralarına yakalanırken, iki isim dışında başka kişi veya kişilerin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye sahip olunmadığı, araştırmaların detaylı şekilde devam ettiği belirtildi.

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        SAZLIK DEDİLER DOMATES TARLASINDA ÇIKTI

        Saldırıyı gerçekleştiren isimlerin ifadelerinde silahı sazlık bir bölgeye attıklarını söyledikleri de ortaya çıktı. İfadenin aksine silah, domates tarlasında bir beze sarılarak bulundu. Yanlış bir yöneltmenin olduğu düşünülüyor.

        Mermilerin Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan bir toplantı anında yapılması da dikkatleri çekiyor.

        SUÇUNU İTİRAF EDİP "PİŞMANIM" DEDİ

        Gasp Büro Amirliğinde ifade veren ve suçunu itiraf eden Cüneyt U. poliste verdiği ifadesinde "Olay sırasında çok alkollüydüm. Bu durumun etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle Federasyon binasını ya da başka bir yeri hedef almadım. Olayın ardından çıkan karışıklıktan korkup otomobile binerek oradan ayrıldım. Yaptığıma çok pişmanım. " dedi.

            Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheli Oğuzhan G. ise "Yüzen evde Cüneyt U. ile birlikte oturuyorduk. Ben bir ara dışarı çıktım. Geri döndüğümde Cüneyt abi bana kötü bir şey yaptığını söyleyerek otomobille oradan ayrılmamızı istedi. Birlikte onun evine geldik. Daha sonra kendisini yemek için merkeze bırakmamı istedi. Ben de onu bıraktım. Geri döndüm. Üzerimi değiştirip onun yanına gitmeye planlarken polisler geldi." dediği öğrenildi.

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            Şüpheli Cüneyt U.'nun evinde bulunan iki adet av tüfeği ile domates tarlasında bulunan iki tabanca başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden 18 kez polise geliş kaydı bulunan Cüneyt U. ile iki kez polise geliş kaydı bulunan Oğuzhan G. ve onlarla irtibatlı olduğu belirlenen H.Ç. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye giderken "Neden ateş ettiniz." sorusuna cevap vermediler.

            MAHKEME KARARINI VERDİ

            Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkan 2 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, diğer şüpheli hakkında konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

                TFF'nin Riva'daki merkez binasına yapılan saldırıya ilişkin şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, 4 şüpheliden 3'ü Beykoz Adliyesi'ne getirilmişti. İfadesi alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerden C.U. ve O.F "Adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş, diğer şüpheli H.Ç ise savcı ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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