Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Riva binasına silahlı saldırı! Bir oda isabet aldı: Emniyet harekete geçti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da yer alan binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi.
Kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.
TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI | VİDEO
BİNADAKİ ODAYA KURŞUN İSABET ETTİ
Bölgeye yakın dere kenarından yapıldığı belirlenen ve 2 el ateş edildiği tespit edilen saldırı sonucu TFF binasındaki bir odaya kurşun isabet etti
"EMNİYET TÜM BOYUTLARIYLA ORTAYA ÇIKARTACAK"
Konuya ilişkin AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştüğünü aktaran Çelik, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Daha yeni bu olay gerçekleşmiş. Emniyet tüm boyutlarıyla ortaya çıkartacaktır" dedi.