Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Riva binasına silahlı saldırı! Bir oda isabet aldı: Emniyet harekete geçti







"EMNİYET TÜM BOYUTLARIYLA ORTAYA ÇIKARTACAK"

Konuya ilişkin AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştüğünü aktaran Çelik, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Daha yeni bu olay gerçekleşmiş. Emniyet tüm boyutlarıyla ortaya çıkartacaktır" dedi.

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