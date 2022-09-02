TFF binasına kurşun yağdı! Saldırı sonrası ilk görüntüler! Ölüm tehlikesi geçiren Hamit Altıntop o anları anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki yönetim binası, dün akşam saatlerinde kurşunlandı.
Saldırıda yaralanan olmazken, olayın, yönetim kurulu toplantısı sırasında meydana gelmesi dikkat çekti. 15 yöneticinin bulunduğu toplantı odasında, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin odasında bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerinde 11 kovan bulunurken, kurşunların 5'i binaya isabet etti. Bunlardan ikisinin ise direkt başkanlık koltuğuna geldiği ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından TFF'nin Riva tesislerine geldi. Helikopterle tesise gelen Bakan Soylu'nun, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunduğu, görevlilerden bilgi aldığı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Soylu şunları söyledi: "C.U ve U.G gözaltına alındı. Derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde yaşıyorlar. Olaydan hemen önce bir polis memurumuz tesadüf olarak selfie çekiyor. O görüntüler de elimizde. Bunlar hem alkol alıyor, hem de denize giriyor ve o esnada bu atışı gerçekleştiriyorlar.