TFF binasına kurşun yağdı! Saldırı sonrası ilk görüntüler! Ölüm tehlikesi geçiren Hamit Altıntop o anları anlattı

"FANATİZM PROBLEMİ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, saldırıyı yapanların bu kadar kısa süre içerisinde yakalanmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Büyükekşi, "Ligler başlayalı 4 hafta oldu ama maalesef fanatizm ve twitter problemi şimdiden başladı. Ben buradan bütün başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün taraftarlarımıza istirham ediyorum; her yenilgiden sonra her beraberlikte hakemleri, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım. Eğer hatırlamazsak böyle daha çok şeyler yaşanır. Biz sporu barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım. Bu da herkese bir ders olsun" diye konuştu.