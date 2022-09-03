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    • Spor
    • 03.09.2022 17:10
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    • 03.09.2022 17:16
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    Everton ile Liverpool derbi karşılaşmasında berabere kaldı!

    İngiltere Premier Lig'in iki köklü kulübü Everton ile Liverpool, Merseyside derbisinde karşı karşıya geldi. İki tarafın da etkili oynadığı mücadele, 0-0 berabere sonuçlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Merseyside derbisinde kazanan yok!

    İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Goodison Park'ta oynanan Everton - Liverpool karşılaşması 0-0 sona erdi.

    Premier Lig'in 6. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakada iki takım da birçok pozisyondan yararlanamazken, maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

    Ligde son iki maçından galip ayrılan Liverpool berabere kalarak bu serisini bitirdi. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Bu sezon daha galibiyetle tanışamayan ev sahibi Everton'ın ise kötü gidişatı devam etti. Frank Lampard'ın takımı ligde oynadığı 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan topladı.
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        Haberler Spor Everton ile Liverpool derbi karşılaşmasında berabere kaldı!
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