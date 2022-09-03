Everton ile Liverpool derbi karşılaşmasında berabere kaldı!

Ligde son iki maçından galip ayrılan Liverpool berabere kalarak bu serisini bitirdi. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Bu sezon daha galibiyetle tanışamayan ev sahibi Everton'ın ise kötü gidişatı devam etti. Frank Lampard'ın takımı ligde oynadığı 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan topladı.