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    • Spor
    • 03.09.2022 18:34
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    • 03.09.2022 18:37
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    Fenerbahçe stopere yeni adayını belirledi! Paulo Diaz hamlesi

    Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına son hızda devam eden ve son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'ye imza attıran Fenerbahçe, bir de stoper takviyesi yapmak istiyor. Sarı lacivertliler, River Plate forması giyen Paulo Diaz ile ilgilenmeye başladı. İşte Diaz transferinin ve oyuncunun kariyerinin detayları...

    takvim.com.tr
    ASpor
    Stopere yeni aday Diaz!

    Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak Chelsea'den Michy Batshuayi'nin bonservisini satın alan Fenerbahçe, stopere de bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    YENİ ADAY ARJANTİN DEVİNDEN

    Gustavo Henrique'den istediği verimi alamayan ve Luan Peres'i de yer yer sol bekte değerlendiren Fenerbahçe, defans hattında rotasyonu güçlü tutmak istiyor. A Spor'un Arjantin basınından derlediği habere göre sarı lacivertliler, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz ile ilgileniyor.

    DURUMU SORUŞTURULDU

    İddiaya göre Kanarya, 28 yaşındaki stoperin durumunu soruşturdu. Defans oyuncusunun ise River Plate'de kalmak istediği vurgulandı.

    SADECE DURUMU YOKLANDI

    Fenerbahçe'nin şu anlık Paulo Diaz için Arjantin ekibine herhangi bir resmi teklif sunmadığı, sadece durumunu yokladığı belirtildi.

        Stoper mevkisinin yanında sol bek ve sağ bek olarak da görev alabilen Diaz'ın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        ŞİLİ'DE BAŞLADI SUUDİ ARABİSTAN'DA DEVAM ETTİ

        Futbola ülkesinin Palestino kulübünde başlayan Diaz, kısa süre içerisinde önce ülkesinin önde gelen kulüplerinden Colo Colo'ya, ardından da Arjantin macerasının başlayacağı San Lorenzo'ya transfer oldu. San Lorenzo'da geçirdiği 3 sezonun ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'ye geçen Diaz, daha sonrasında ise River Plate'e geçmişti.

        2 KIRMIZI KARTI VAR

        Kırmızı beyazlı forma ile iki sezonda 92 karşılaşmaya çıkan Diaz, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist ile oynadı. Toplamda 7.635 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 16 kez sarı ve 2 kez de kırmızı kart gördü.
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