Fenerbahçe stopere yeni adayını belirledi! Paulo Diaz hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak Chelsea'den Michy Batshuayi'nin bonservisini satın alan Fenerbahçe, stopere de bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ ADAY ARJANTİN DEVİNDEN

Gustavo Henrique'den istediği verimi alamayan ve Luan Peres'i de yer yer sol bekte değerlendiren Fenerbahçe, defans hattında rotasyonu güçlü tutmak istiyor. A Spor'un Arjantin basınından derlediği habere göre sarı lacivertliler, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz ile ilgileniyor.