Fenerbahçe'nin bitirmeye çalıştığı Maxi Gomez'e Trabzonspor kancası! Fırtına 6 milyon Euro’ ya el sıkıştı

Trabzonspor'da tek gündem santrfor transferi... Bordo-Mavililer, Andreas Cornelius'un takımdan ayrılması sonrasında golcü transferi için müthiş bir çalışma gerçekleştirdi. Karadeniz Fırtınası'ndan dün çok flaş bir hamle geldi. Yönetim, Fenerbahçe'nin anlaştığı Maxi Gomez'i gündemine aldı. İspanyol AS gazetesine göre Bordo-Mavililer, bonservisin yüzde 80'i için Valencia ile 6 milyon Euro ve bonus maddeleri karşılığında el sıkıştı. Ayrıca 2.5 milyon Euro maaş teklifiyle Uruguaylı golcü de ikna edildi. AS gazetesi ayrıca Maxi Gomez'in imza atmak için bugün menajeriyle beraber Türkiye'e uçacağını da iddia etti. Yönetimin forvet transferinde diğer hedefi ise Artem Dovbyk. Yönetimin Ukrayna kulübü Dnipro'ya 5.5. milyon Euro teklif ettiği ve yanıt beklemeye başladığı öğrenildi. Bu 25 yaşındaki oyuncuyu özellikle teknik direktör Abdullah Avcı takımında görmeyi çok istiyor. Alınan bilgilere göre Trabzonspor yönetimi golcü transferine bugün son noktayı koymayı hedefliyor. Bordo-Mavililer'in, özel uçakla Trabzon'a gelmesi beklenen Gomez ve menajeriyle görüşerek imzaları attırmayı planladığı öğrenildi.

