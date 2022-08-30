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    • Spor
    • 30.08.2022 12:43
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    • 30.08.2022 13:14
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    Beşiktaş'ın hücum hattı her dönemde dikkat çekiyor!

    Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta hücum oyuncularının katkısı taraftarlardan tam not aldı.Siyah beyazlı forma ile gollerini saydıran Muleka ve Weghorst, goller ve asistler dışında oynadıkları oyunla da dikkatleri üzerine çekti. Yıldız isimler, adeta 'Metin - Ali - Feyyaz' üçlüsünü hatırlattı. Kartal'ın yıldızlarla dolu hücum geçmişine bir göz gezdirelim...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Kartal hep farklı hep havalı!

    Beşiktaş yeni sezon öncesi hücum hattıyla göz kamaştırıyor. Alanyaspor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında 10 gol atan siyah-beyazlıların yeni golcüleri sezona damga vuracakmış gibi gözüküyor.

    TARİHİ ÖZEL GOLCÜLERLE DOLU

    Siyah-beyazlılar tarih boyunca çok özel golcülere sahip oldu… Son 7 yıla baktığımız zaman kaliteli golcülerin performansları dikkat çekiyor.

    YENİ YILDIZLAR SAHNEDE

    Bu süreçte Demba Ba, Alvaro Negredo, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Burak Yılmaz gibi isimler sahne aldı. Bu sezon ise Muleka ve Weghorst gibi yıldızlar gözlerimizin pasını siliyor.

    GOMEZ BÜYÜK ETKİ BIRAKTI

    Demba Ba, Beşiktaş'ta 2 sezonda 46 maçta forma giydi ve 28 kez fileleri havalandırdı. Alman futbolunun önemli golcülerinden Mario Gomez, şampiyonluk yaşadığı siyah-beyazlılarda 41 maçta 28 gole imza attı.

        ABOUBAKAR BİR BAŞKAYDI
        Kartal'da derin bir iz bırakan ve şampiyonluk yaşayan bir başka isim ise Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar oldu. Tecrübeli futbolcu, 2 sezon oynadığı Kartal'da 67 maçta 35 gol üretti.

        MARKA GOLCÜLERİN UĞRAK NOKTASI

        Beşiktaş marka golcülerin uğrak yeriydi... O isimlerden biri de Alvaro Negredo idi… İspanyol golcü 2 sezonda 49 maçta görev aldı. 18 golle katkıda bulundu. Brezilyalı Vagner Love da 2 sezon görev alırken, 11 gol attı.

        ELEŞTİRİLERE RAĞMEN 14 GOL

        Geçen sezon Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi de son yıllarda transfer edilen marka isimlerdendi… Belçikalı santrafor eleştirildiği sezona 14 gol sığdırmayı başardı.

            YERLİLERDEN DE MAKSİMUM KATKI

            Son 7 yıllık döneme bakıldığında iki yerli yıldız da performanslarıyla dikkat çekmeyi başardı. 4 büyüklerde forma giyen Burak Yılmaz, Beşiktaş kariyerinde 4 sezonda 32 gol attı. Şu anda Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun 6. sezonunda şimdiye kadar 67 gole imza attı.

            Tarih boyunca iyi santrforlar ile mücadele eden ve 40 yaş üzeri futbolseverlerin beynine 'Metin-Ali-Feyyaz' üçlüsünü kazıtan Beşiktaş bu sezon da Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun üçlüsüyle unutulmaz bir sezon yaşatacağa benziyor.

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            Haberler Spor Beşiktaş'ın hücum hattı her dönemde dikkat çekiyor!
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