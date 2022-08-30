Beşiktaş'ın hücum hattı her dönemde dikkat çekiyor!

Tarih boyunca iyi santrforlar ile mücadele eden ve 40 yaş üzeri futbolseverlerin beynine 'Metin-Ali-Feyyaz' üçlüsünü kazıtan Beşiktaş bu sezon da Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun üçlüsüyle unutulmaz bir sezon yaşatacağa benziyor.

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