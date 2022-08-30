Beşiktaş'ın hücum hattı her dönemde dikkat çekiyor!

Beşiktaş yeni sezon öncesi hücum hattıyla göz kamaştırıyor. Alanyaspor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında 10 gol atan siyah-beyazlıların yeni golcüleri sezona damga vuracakmış gibi gözüküyor.
TARİHİ ÖZEL GOLCÜLERLE DOLU
Siyah-beyazlılar tarih boyunca çok özel golcülere sahip oldu… Son 7 yıla baktığımız zaman kaliteli golcülerin performansları dikkat çekiyor.
YENİ YILDIZLAR SAHNEDE
Bu süreçte Demba Ba, Alvaro Negredo, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Burak Yılmaz gibi isimler sahne aldı. Bu sezon ise Muleka ve Weghorst gibi yıldızlar gözlerimizin pasını siliyor.
GOMEZ BÜYÜK ETKİ BIRAKTI
Demba Ba, Beşiktaş'ta 2 sezonda 46 maçta forma giydi ve 28 kez fileleri havalandırdı. Alman futbolunun önemli golcülerinden Mario Gomez, şampiyonluk yaşadığı siyah-beyazlılarda 41 maçta 28 gole imza attı.