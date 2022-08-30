Son dakika: Trabzonspor Andreas Cornelius ile yolları ayırıyor! Flaş gelişme

Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da flaş bir ayrılık kapıya dayandı.
KUZEYLİ GOLCÜ YOLCU
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ve geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile gol krallığı yaşayan Umut Bozok'u bitirme noktasına getiren bordo mavililer, Andreas Cornelius ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
TALİBİ ESKİ KULÜBÜ
A Spor'da yer alan iddiaya göre Fırtına'nın golcü oyuncusu Andreas Cornelius ile Danimarka kulübü Kopenhag ilgileniyor.