Son dakika: Trabzonspor Andreas Cornelius ile yolları ayırıyor! Flaş gelişme

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maça çıkan Cornelius, 3 gol ve 1 asist kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği 15 gol ve 5 asistlik performansla şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

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