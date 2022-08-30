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    • Spor
    • 30.08.2022 13:27
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    • 30.08.2022 13:43
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    Son dakika: Trabzonspor Andreas Cornelius ile yolları ayırıyor! Flaş gelişme

    Son dakika haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sürpriz bir ayrılığa hazırlanıyor. Bordo mavililerin yıldız golcüsü Andreas Cornelius, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile anlaşmak üzere... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ASpor
    Trabzonspor’da şok ayrılık kapıda!

    Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da flaş bir ayrılık kapıya dayandı.

    KUZEYLİ GOLCÜ YOLCU

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ve geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile gol krallığı yaşayan Umut Bozok'u bitirme noktasına getiren bordo mavililer, Andreas Cornelius ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    TALİBİ ESKİ KULÜBÜ

    A Spor'da yer alan iddiaya göre Fırtına'nın golcü oyuncusu Andreas Cornelius ile Danimarka kulübü Kopenhag ilgileniyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Trabzonspor'u eleyerek gruplara kalan mavi beyazlılar, eski oyuncusu Cornelius'u tekrar kadrosunda görmek istiyor.

        DANİMARKA BASINI 'İŞ BİTTİ' DEDİ

        Öte yandan Danimarka basınından BT Sport, Kopenhag'ın Andreas Cornelius'u 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

        Bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maça çıkan Cornelius, 3 gol ve 1 asist kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği 15 gol ve 5 asistlik performansla şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

        *Oyuncunun performans verilerine ulaşmak için tıklayın!

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        Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor Andreas Cornelius ile yolları ayırıyor! Flaş gelişme
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