Son dakika: Fenerbahçe Tiago Çukur'u gönderdi!

Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan Tiago Çukur ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender'e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
WATFORD'DAN TRANSFER EDİLDİ
İngiltere'nin Warford takımından 250 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, geleceğe yapılan bir transfer olarak görülüyor.