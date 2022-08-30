Son dakika: Fenerbahçe Tiago Çukur'u gönderdi!

DENDER'İ TAŞIYACAK

Belçika İkinci Ligi'nde yer alan FC Dender ise bir üst lige çıkmak için mücadele eden bir ekip olarak göze çarpıyor. 3 karşılaşmada henüz puanla tanışamayan van Acker'in öğrencileri, yeni transferlerle birlikte yükselişe geçmek istiyor.