Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.08.2022 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2022 12:30
    ABONE OL

    Son dakika: Fenerbahçe Tiago Çukur'u gönderdi!

    Son dakika haberi... Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı Tiago Çukur'u kiralık olarak Dender'e gönderdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de flaş ayrılık!

    Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan Tiago Çukur ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender'e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    WATFORD'DAN TRANSFER EDİLDİ

    İngiltere'nin Warford takımından 250 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, geleceğe yapılan bir transfer olarak görülüyor.

        A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından keşfedilen isim, ay yıldızlı forma ile de 1 karşılaşmaya çıkmıştı. Alt yaş kategorilerinde de Türkiye'yi seçen Çukur'un Hollanda vatandaşlığı da bulunuyor.

        DENDER'İ TAŞIYACAK

        Belçika İkinci Ligi'nde yer alan FC Dender ise bir üst lige çıkmak için mücadele eden bir ekip olarak göze çarpıyor. 3 karşılaşmada henüz puanla tanışamayan van Acker'in öğrencileri, yeni transferlerle birlikte yükselişe geçmek istiyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor
        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Tiago Çukur'u gönderdi!
            SON DAKİKA