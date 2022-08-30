Vav TV İzle
Haberler Spor Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi

Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

takvim.com.tr
30.08.2022 09:14 - Son Güncelleme: 30.08.2022 09:19
Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi

SİNAN VARDAR - MUHTEŞEM BEŞİKTAŞ

Beşiktaş tam anlamıyla futbol resitali ortaya koydu. Takımın fizik gücü başta olmak üzere, moral motivasyonu üst seviyedeydi. Futbolculardaki kazanma arzusunu gören taraftarlar coştukça coştu ve tribünde de harika bir ambiyans oluştu. Sivasspor'u kendi sahasına hapseden Beşiktaş'ta, teknik direktörden, futbolcusuna, harika takıma emek veren herkese şapkamı çıkarıyorum. Beşiktaş transferde müthiş bir nokta atışı transferler yapmış.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi

Beşiktaş transferde müthiş bir nokta atışı transferler yapmış.

Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi

Buraya yazıyorum; Weghorst bu sezon uzak ara gol kralı olur. Hollandalı hem atıyor, hem attırıyor. Muleka da genç yaşına rağmen müthiş oynuyor. Belli ki, takım öyle böyle değil, iyi çalışıyor. Özellikle duran toplardaki varyasyonlar rakibin başını döndürürken izleyenlere keyif veriyor.

Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi

Dün ilk kez sahaya çıkan Dele Alli artık 'Bizim Ali'... İlk günden böyle oynarsa sonrası rakipler için korkulu rüya olur. Salih oyunda kaldığı sürede sahada basmadık yer bırakmadığı gibi, iki ayağını ustalıkla kullanıp takımı jet hızıyla hücuma çıkardı. Sağda Rosier, solda Masuaku enerjilerini sahaya koyarken N'Koudou iyi ki takımda kalmış.

Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi

Gedson Beşiktaş'ın akciğeri. Bir ara gözlerime inanamadım 'Acaba Gedson'dan iki tane mi var' demekten kendimi alamadım. Salih'in yerine oyuna giren Berkay da çok kaliteli bir kumaş... Ismael'i özellikle iki hafta önce oynanan Alanyaspor maçı sonrası çok eleştirdik. Sezar'ın hakkı Sezar'a; dünkü futbol için bu kez alkışlarımızı gönderelim.

SON DAKİKA