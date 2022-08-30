Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi

Gedson Beşiktaş'ın akciğeri. Bir ara gözlerime inanamadım 'Acaba Gedson'dan iki tane mi var' demekten kendimi alamadım. Salih'in yerine oyuna giren Berkay da çok kaliteli bir kumaş... Ismael'i özellikle iki hafta önce oynanan Alanyaspor maçı sonrası çok eleştirdik. Sezar'ın hakkı Sezar'a; dünkü futbol için bu kez alkışlarımızı gönderelim.