Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
SİNAN VARDAR - MUHTEŞEM BEŞİKTAŞ
Beşiktaş tam anlamıyla futbol resitali ortaya koydu. Takımın fizik gücü başta olmak üzere, moral motivasyonu üst seviyedeydi. Futbolculardaki kazanma arzusunu gören taraftarlar coştukça coştu ve tribünde de harika bir ambiyans oluştu. Sivasspor'u kendi sahasına hapseden Beşiktaş'ta, teknik direktörden, futbolcusuna, harika takıma emek veren herkese şapkamı çıkarıyorum. Beşiktaş transferde müthiş bir nokta atışı transferler yapmış.
Dün ilk kez sahaya çıkan Dele Alli artık 'Bizim Ali'... İlk günden böyle oynarsa sonrası rakipler için korkulu rüya olur. Salih oyunda kaldığı sürede sahada basmadık yer bırakmadığı gibi, iki ayağını ustalıkla kullanıp takımı jet hızıyla hücuma çıkardı. Sağda Rosier, solda Masuaku enerjilerini sahaya koyarken N'Koudou iyi ki takımda kalmış.
Gedson Beşiktaş'ın akciğeri. Bir ara gözlerime inanamadım 'Acaba Gedson'dan iki tane mi var' demekten kendimi alamadım. Salih'in yerine oyuna giren Berkay da çok kaliteli bir kumaş... Ismael'i özellikle iki hafta önce oynanan Alanyaspor maçı sonrası çok eleştirdik. Sezar'ın hakkı Sezar'a; dünkü futbol için bu kez alkışlarımızı gönderelim.