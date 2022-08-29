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    Maxi Gomez için gün sayan Fener'in gündemine Morelos girdi

    Rangers ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan ve 11’deki yerini kaybeden Alfredo Morelos, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe’ye teklif edildi. Yönetimin, Jorge Jesus’un kararına göre hareket edeceği öğrenildi.

    Morelos sürprizi

    Forvet transferini bitirmek için 1 Eylül tarihini gözüne kestiren Fenerbahçe'de herkes Maxi Gomez'in imzasını beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un Sarı-Lacivertliler'in gündemine girdiği öğrenildi.



    TAKIM ARAMAYA BAŞLADI
    Alınan bilgilere göre Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı yıldız bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Bu gelişme sonrası Morelos'a kulüp aramaya başlayan menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a aktırdığı, Portekizli hocanın vereceği raporun ardından kesin kararın verileceği öğrenildi. 2017 yılından bu yana Rangers formasını giyen Alfredo Morelos 228 maçta 113 gol ve 51 asistlik çok önemli bir performans sergiledi. Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 26 yaşındaki forvet bu sezon 4 maçta 73 dakika sahada kalabilirken 1 gol kaydetti.



    GEÇEN SEZON 18 GOL ATTI
    Geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmada görev yapan Morelos 18 gol atarken 8 de asist yaptı. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Kolombiyalı yıldız milli takımda 11 kez görev yapıp rakip ağları 1 kez sarstı.

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