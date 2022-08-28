Fenerbahçe'den Alfredo Morelos hamlesi! Gözler Jorge Jesus'ta

2017 yılından bu yana Rangers formasını giyen Alfredo Morelos 228 maçta 113 gol ve 51 asistlik çok önemli bir performans sergiledi. Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 26 yaşındaki forvet bu sezon 4 maçta 73 dakika sahada kalabilirken 1 gol kaydetti.