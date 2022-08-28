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    • Spor
    • 28.08.2022 17:12
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    • 28.08.2022 17:20
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    Fenerbahçe'den Alfredo Morelos hamlesi! Gözler Jorge Jesus'ta

    Forvet mevkisine transfer yapmaya hazırlanan ve adayları ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Valencia'da forma giyen Maxi Gomez ile imza aşamasına gelen sarı lacivertliler, sürpriz bir isimle görüşmeye başladı. Sarı lacivertliler, Rangers forması giyen Alfredo Morelos ile ilgileniyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Özkan TAKVIM GAZETESI
    Fener’e sürpriz aday! Gözler Jesus’ta

    Forvet transferini bitirmek için 1 Eylül tarihini gözüne kestiren Fenerbahçe'de herkes Maxi Gomez'in imzasını beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un sarı-lacivertlilerin gündemine girdiği öğrenildi.


    TAKIM ARAMAYA BAŞLADI
    Alınan bilgilere göre Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı yıldız bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

    Bu gelişme sonrası Morelos'u kulüp aramaya başlayan menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a aktırdığı, Portekizli hocanın vereceği raporun ardından kesin kararın verileceği öğrenildi.

        2017 yılından bu yana Rangers formasını giyen Alfredo Morelos 228 maçta 113 gol ve 51 asistlik çok önemli bir performans sergiledi. Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 26 yaşındaki forvet bu sezon 4 maçta 73 dakika sahada kalabilirken 1 gol kaydetti.


        GEÇEN SEZON 18 GOL ATTI
        Geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmada görev yapan Morelos 18 gol atarken 8 de asist yaptı. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Kolombiyalı yıldız milli takımda 11 kez görev yapıp rakip ağları 1 kez sarstı.

        *Morelos'un performans bilgilerine ulaşmak için görsele tıklayın!

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