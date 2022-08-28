Fenerbahçe'den Alfredo Morelos hamlesi! Gözler Jorge Jesus'ta

Forvet transferini bitirmek için 1 Eylül tarihini gözüne kestiren Fenerbahçe'de herkes Maxi Gomez'in imzasını beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un sarı-lacivertlilerin gündemine girdiği öğrenildi.
TAKIM ARAMAYA BAŞLADI
Alınan bilgilere göre Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı yıldız bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.
Bu gelişme sonrası Morelos'u kulüp aramaya başlayan menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a aktırdığı, Portekizli hocanın vereceği raporun ardından kesin kararın verileceği öğrenildi.