Son dakika: Okan Buruk ve Abdullah Avcı, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kora kor bir mücadeleye sahne olan mücadele, 0-0 berabere sonuçlandı. Mücadele sonrasında iki takımın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "Eksik çıkılan bir derbi. Kendi evimizde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır bir maç oldu. Taktiksel olarak tatmin etmeyen bir maç oldu. Futbolda bunlar var. Oyundan memnun değilim. Rakibimizin pozisyonları daha netti" dedi.