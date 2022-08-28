Son dakika: Okan Buruk ve Abdullah Avcı, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kora kor bir mücadeleye sahne olan mücadele, 0-0 berabere sonuçlandı. Mücadele sonrasında iki takımın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "Eksik çıkılan bir derbi. Kendi evimizde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır bir maç oldu. Taktiksel olarak tatmin etmeyen bir maç oldu. Futbolda bunlar var. Oyundan memnun değilim. Rakibimizin pozisyonları daha netti" dedi.
"KAZANABİLİRDİK"
Avcı, "Kazanabilirdik. Sakatların bir an evvel geri dönmesi ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Transfer yapacağız, eksiklerimiz var. Giden oyuncular da olabilir. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz." diye konuştu.
Uğurcan Çakır'ın sakatlığında kaleye geçen genç kaleci Muhammet Taha Tepe'nin performansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Taha, karakter olarak çok düzgün ve gelişime açık bir oyuncu. Daha, maçta yapılan hataları doğru hamlelerle kapattı. Uğurcan'dan sonra burada olabileceği güvenini bize vermiş oldu Taha" diyerek sözlerini tamamladı.