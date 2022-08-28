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    • Spor
    • 29.08.2022 00:31
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    • 29.08.2022 00:44
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    Son dakika: Okan Buruk ve Abdullah Avcı, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 0-0 berabere sonuçlanan derbinin ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, 3 transfer için çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İşte teknik adamların açıklamalarından öne çıkanlar...

    takvim.com.tr
    Okan Buruk’tan transfer sözleri!

    Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kora kor bir mücadeleye sahne olan mücadele, 0-0 berabere sonuçlandı. Mücadele sonrasında iki takımın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "Eksik çıkılan bir derbi. Kendi evimizde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır bir maç oldu. Taktiksel olarak tatmin etmeyen bir maç oldu. Futbolda bunlar var. Oyundan memnun değilim. Rakibimizin pozisyonları daha netti" dedi.

    "KAZANABİLİRDİK"

    Avcı, "Kazanabilirdik. Sakatların bir an evvel geri dönmesi ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Transfer yapacağız, eksiklerimiz var. Giden oyuncular da olabilir. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz." diye konuştu.

    Uğurcan Çakır'ın sakatlığında kaleye geçen genç kaleci Muhammet Taha Tepe'nin performansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Taha, karakter olarak çok düzgün ve gelişime açık bir oyuncu. Daha, maçta yapılan hataları doğru hamlelerle kapattı. Uğurcan'dan sonra burada olabileceği güvenini bize vermiş oldu Taha" diyerek sözlerini tamamladı.

        "2 PUANI KAÇIRDIK"

        Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise, "Yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor'a karşı net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Topu içeri sokamadık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Dominant oyun oynadık." sözlerini söyledi.

        Buruk, "Bu oyunu geliştireceğiz. Sakatlıkları olanlar da dönecek. Transferler de olabilir. Yeni oluşan takım için oyun kendini gösterdi. Bundan sonra daha çok pozisyona girip, daha çok atarak devam edeceğiz." diye konuştu.

        BURUK TAHA'NIN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

        Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Buruk, "Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı." ifadelerini kullandı.

            Buruk, "Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz. Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Daha iyi takıma odaklanacağım. Takviye istiyoruz, ne kadar güçlü olursak... Taraftarın beklentisine hizmet etmek istiyoruz." diyerek transferin sinyalini verdi.

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