Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.08.2022 13:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2022 14:03
    ABONE OL

    Galatasaray'da kayıp aranıyor! Haris Seferovic 4'te 0 çekti

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında berabere kalan ve 4 maçta sadece 2 gol atabilen Galatasaray'da sezon başında Benfica'dan kadroya katılan Haris Seferovic suskunluğunu bozamadı. İsviçreli golcünün Gaziantep FK maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da kayıp aranıyor! 4’te 0 çekti

    Yenilenmiş kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray ilk 4 haftada ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İlk 4 haftada 7 puan toplayan Cimbom'un 4 haftada rakip fileleri sadece 2 kez havalandırması dikkat çekiyor.

    Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken sonrasında ise Giresunspor'a aynı skorla kaybetti. 3. hafta Ümraniyespor'u tek golle geçen Aslan, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.

    Cimbom, 30 yıllık dönemde hücumda hiç bu kadar sessiz kalmamıştı. Eleştiri oklarının hedefinde ise en uçta oynayan Haris Seferovic yer alıyor.

        Maç başına 1 isabetli şut çeken ve maç başına ortalama 81 dakika sahada kalan İsviçreli golcünün henüz gol ve asisti bulunmuyor. Yıldız oyucunun sadece yüzde 32 ikili mücadele kazanma istatistiği ise sahada vurdumduymaz tavrını açıklıyor.

        Sarı-Kırmızılılıar'da formsuzluğu devam eden Seferovic'in Gaziantep maçında yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Aslan'ın ligdeki iki golü de Gomis'ten gelmişti.

        *Haris Seferovic'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Galatasaray ligde 2 golde kalırken, Süper Lig'de şimdiye kadar 5 futbolcu attıkları gollerle Sarı-Kırmızılılar'ı geride bırakmış durumda. Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia 6 golle Cimbom'u 3 katlamış durumda.

        Antalyaspor'un santrforu Haji Wright'ın ise 5 golü bulunuyor. Gaziantep forması giyen Figueiredo 4 haftada 4 gol attı. Karagümrüklü Borini ise rakip fileleleri tam 3 kez havalandırdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Haberler Spor Galatasaray'da kayıp aranıyor! Haris Seferovic 4'te 0 çekti
            SON DAKİKA