Galatasaray'da kayıp aranıyor! Haris Seferovic 4'te 0 çekti

Yenilenmiş kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray ilk 4 haftada ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İlk 4 haftada 7 puan toplayan Cimbom'un 4 haftada rakip fileleri sadece 2 kez havalandırması dikkat çekiyor.
Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken sonrasında ise Giresunspor'a aynı skorla kaybetti. 3. hafta Ümraniyespor'u tek golle geçen Aslan, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.
Cimbom, 30 yıllık dönemde hücumda hiç bu kadar sessiz kalmamıştı. Eleştiri oklarının hedefinde ise en uçta oynayan Haris Seferovic yer alıyor.