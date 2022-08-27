Adım adım Mauro Icardi! Galatasaray transferde bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor...

Transfer döneminin en flaş takımlarından biri olan Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş, taraflar arasında prensipte anlaşma sağlanmıştı.
DRIES MERTENS TARİFESİ!
Alınan bilgilere göre PSG kulübü gözden çıkarılan Arjantinli yıldızın 8 milyon Euro'luk maaşın 4 milyon Euro'luk kısmının Galatasaray tarafından karşılanmasını talep etti.
Sarı- Kırmızılılar da takımda imza parası ile birlikte en çok kazanan isim olan Dries Mertens'in aldığı 4 milyon Euro'yu Icardi için de ödenebileceğini PSG'ye iletti. Şu anda Galatasaray hem PSG hem de Mauro Icardi ile prensip anlaşmasına varmış durumda. Ancak Fransız kulübü ve Arjantinli yıldızın Sarı-Kırmızılılar'dan Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresinin kapanacağı tarih olan 1 Eylül'e kadar süre istediği öğrenildi.
MANCHESTER DA ONU İSTİYOR
Eğer bu tarihe kadar Icardi için daha cazip bir teklif gelmezse, dünyaca ünlü yıldız çok büyük ihtimalle sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray formasını giyecek. Son günlerde Manchester United'ın Mauro Icardi'yi istediği İngiliz basınında yazılsa da şu Galatasaray'ın dışında PSG'ye resmi teklif yapan bir kulüp bulunmuyor.
TARAFTARLAR ÇOK HEYECANLI
MAURO Icardi ile ilgili transfer iddiaları büyük heyecan yarattı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden transfer nöbeti tutmaya başladı.