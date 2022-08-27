Adım adım Mauro Icardi! Galatasaray transferde bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor...







Sarı- Kırmızılılar da takımda imza parası ile birlikte en çok kazanan isim olan Dries Mertens'in aldığı 4 milyon Euro'yu Icardi için de ödenebileceğini PSG'ye iletti. Şu anda Galatasaray hem PSG hem de Mauro Icardi ile prensip anlaşmasına varmış durumda. Ancak Fransız kulübü ve Arjantinli yıldızın Sarı-Kırmızılılar'dan Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresinin kapanacağı tarih olan 1 Eylül'e kadar süre istediği öğrenildi.