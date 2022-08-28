Trabzonspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! TS - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Trabzonspor - Galatasaray maçına az bir süre kala araştırmalar hızlandı. Süper Lig'in 4. haftasında heyecan TS - GS maçı ile devam ediyor. Akyazı'da oynanacak maça dair bir çok soru araştırılıyor. Akyazı'daki dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde!
MAÇIN İLK 11'LERİ...
Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.
TRABZONSPOR -GALATASARAY MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.
TS - GS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
TS - GS maçı beIN Sport 1'de canlı yayınlanacak.
DEV DERBİDE 134. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 174, Karadeniz ekibi ise 151 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.