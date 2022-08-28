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    • Spor
    • 28.08.2022 23:01
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    • 29.08.2022 15:38
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    Trabzonspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! TS - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos 2022 tarihinde bugün oynanacak. Maçın saati, yayınlanacağı kanalı ve ilk 11'leri yoğun olarak araştırılıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek olan takımların 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte TS - GS maçı canlı izle beIN Sport 1 bedava kesintisiz şifresiz! Trabzonspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE seçenekleri!

    Trabzonspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE!

    Trabzonspor - Galatasaray maçına az bir süre kala araştırmalar hızlandı. Süper Lig'in 4. haftasında heyecan TS - GS maçı ile devam ediyor. Akyazı'da oynanacak maça dair bir çok soru araştırılıyor. Akyazı'daki dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde!

    MAÇIN İLK 11'LERİ...

    Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.

    TRABZONSPOR -GALATASARAY MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

    Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.

    TS - GS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    TS - GS maçı beIN Sport 1'de canlı yayınlanacak.

    DEV DERBİDE 134. RANDEVU

    Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 174, Karadeniz ekibi ise 151 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

        LİGDE 99. MAÇ

        İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 98 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 24 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 127, bordo-mavililer ise 114 gol attı.

        FARKLI SKORLAR

        Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

        SON 10 MAÇ

        Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde bordo-mavililer 4 kez rakibini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.
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        Haberler Spor Trabzonspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! TS - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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