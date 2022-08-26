Galatasaray Icardi'yi zorluyor! İstanbul'da görüştüler

Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızları kadrosunda bulunduran ve bu sezonun planlamasında kendisine yer bulamayan Paris Saint Germain'in yıldız golcüsü Mauro Icardi, adım adım Galatasaray'a geliyor.
Sarı kırmızılıların transferdeki yetkili ismi Erden Timur'un yoğun mesai harcadığı Arjantinli yıldız için tüm şartlar zorlanıyor. Fotomaç'ta yer alan son iddiaya göre Cimbom, Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelen PSG idarecisi Luis Campos ile masaya oturdu.
Galatasaray görüşmede oyuncunun maaşının 2.9 milyon Euro'luk kısmını karşılayabileceğini belirtirken, kalan kısmını ise Fransız kulübünün karşılamasını istedi. Haberde taraflar arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği, Campos'un PSG başkanı ile görüştükten sonra oyuncu hakkındaki kesin yanıtı vereceği söylendi.