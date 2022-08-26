Galatasaray Icardi'yi zorluyor! İstanbul'da görüştüler

Sarı kırmızılıların transferdeki yetkili ismi Erden Timur'un yoğun mesai harcadığı Arjantinli yıldız için tüm şartlar zorlanıyor. Fotomaç'ta yer alan son iddiaya göre Cimbom, Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelen PSG idarecisi Luis Campos ile masaya oturdu.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER SÖZLERİ | VİDEO