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    • 26.08.2022 09:10
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    • 26.08.2022 09:28
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    Galatasaray Icardi'yi zorluyor! İstanbul'da görüştüler

    Transfer dönemini çok hareketli geçiren Galatasaray, yıldız golcü Mauro Icardi ile anlaşma zemini arıyor. Arjantinli yıldız için tüm şartları zorlayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelen Paris Saint Germain'in idarecisi Luis Campos ile bir kez daha masaya oturdu. Peki Galatasaray'ın Campos ile görüşmesi nasıl geçti? Detaylar haberimizde...

    İstanbul’da Icardi zirvesi!

    Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızları kadrosunda bulunduran ve bu sezonun planlamasında kendisine yer bulamayan Paris Saint Germain'in yıldız golcüsü Mauro Icardi, adım adım Galatasaray'a geliyor.

    Sarı kırmızılıların transferdeki yetkili ismi Erden Timur'un yoğun mesai harcadığı Arjantinli yıldız için tüm şartlar zorlanıyor. Fotomaç'ta yer alan son iddiaya göre Cimbom, Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelen PSG idarecisi Luis Campos ile masaya oturdu.

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    Galatasaray görüşmede oyuncunun maaşının 2.9 milyon Euro'luk kısmını karşılayabileceğini belirtirken, kalan kısmını ise Fransız kulübünün karşılamasını istedi. Haberde taraflar arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği, Campos'un PSG başkanı ile görüştükten sonra oyuncu hakkındaki kesin yanıtı vereceği söylendi.

        SEVILLA BELASI
        Mauro Icardi için zorlu süreç devam ederken, bu sezon sık sık Galatasaray'ın karşısına çıkan Sevilla'nın da Arjantinli yıldızı istediği belirtiliyor. Sevilla sportif direktörü Monchi'nin oyuncunun durumunu soruşturduğu iddia ediliyor.

        İtalyan ekiplerinden Inter'de yıldızını parlatan Icardi, 2019/20 sezonunun başında PSG'ye kiralık olarak transfer olmuştu. Fransız ekibi, kiralık sözleşmenin ardından 50 milyon Euro ödeyerek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

        Geçtiğimiz sezon Paris forması ile 24 karşılaşmada forma şansı bulan Icardi, 4 gole imza atmıştı. Fransız kulübü ile toplamda 92 karşılaşmaya çıkan Arjantinli yıldız, 38 gol ve 10 asist ile oynarken, Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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