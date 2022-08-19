Icardi ile ilgili gelişmeler gündemde bomba etkisi yarattı

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı yaşanıyor. İsmi bir süredir Sarı-Kırmızılılar ile anılan Arjantinli yıldızın dün eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile birlikte İstanbul'a geldiğine dair iddialar bomba etkisi yarattı. Icardi ve eşinin Kuruçeşme'de bir otelde kaldığı ve dün Galatasaray yönetimiyle bir temas sağlandığı öne sürülüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın PSG tarafından gözden çıkarılan yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtiliyor. Yönetimin, Icardi'nin 10 milyon Euro olan yıllık ücretinin yüzde 40'lık kısmını karşılamayı kabul ettiği de iddialar arasında. Fransız basını da Galatasaray ve Arjantinli yıldızla ilgili transfer iddialarına geniş yer veriyor. Şu anda Sarı-Kırmızılılar'ın dışında Manchester United'ın da Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Piyasa değeri 22 milyon Euro olan 29 yaşındaki golcünün PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2020 yılında 50 milyon Euro karşılığında Inter'den transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Mauro Icardi, PSG'de teknik direktörlüğe Christophe Galtier'in getirilmesinin ardından tamamen gözden düştü.